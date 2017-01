Die Älteste

Mit fast 60 schon uralt: die Berliner Gorilla-Seniorin Fatou. © dpa

Berlin. Nach dem Tod des angeblich ältesten Gorillas der Welt (60) in den USA gibt es aus Sicht des Berliner Zoos mehr als einen Nachfolger. Wahrscheinlich seien die Berliner Gorilla-Seniorin Fatou (59) und die gleichaltrige Trudy aus einem Zoo im US-Bundesstaat Arkansas nun die ältesten ihrer Gattung, sagte eine Zoo-Sprecherin am Freitag. Als Geburtsjahr beider Tiere werde 1957 angenommen. Die genauen Geburtstage sind nicht bekannt, weil beide Gorillas noch in freier Natur geboren wurden.

Fatou kam 1959 nach Berlin, nachdem ein Matrose sie aus Westafrika mitgebracht hatte. Er gab das Jungtier in einer Kneipe in Marseille in Zahlung. In Berlin schätzte man Fatous Alter dann auf zwei. Laut Zoo-Tierarzt André Schüle könnte sie noch älter sein.

Der Tod von Colo, der bislang als ältester Gorilla galt, hatte in dieser Woche Trauer im Zoo von Columbus (US-Bundesstaat Ohio) ausgelöst. Das Weibchen war der erste in einem Zoo geborene Gorilla und starb mit 60 Jahren. In freier Wildbahn werden Gorillas nicht so alt. (dpa)

