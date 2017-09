Die acht Bewerber für den Bundestag Hier lesen Sie alles über die Direktkandidaten für den Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Sehen Sie auch die Aufzeichnung vom SZ-Wahlforum in Pirna.

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Acht Kandidaten wollen die Bürger des Landkreises ab Herbst im Deutschen Bundestag als Abgeordnete vertreten. Dafür werben sie am 24. September um die Erststimmen der Wähler: Klaus Brähmig (CDU), Klaus Wolframm (SPD), André Hahn (Linke), Ines Kummer (Grüne), Lothar Brandau (FDP), Frauke Petry (AfD), Doris Kamke (Büso) und Roland Hoyer (parteilos).

Klicken Sie einfach auf den Namen, um eine ausführliche Reportage über den jeweiligen Kandidaten zu lesen. Die Porträts der Büso-Kandidatin und des Einzelbewerbers erscheinen bis Mitte September. Bis kurz vor der Bundestagswahl erscheinen noch Interviews mit den sechs Kandidaten, die eine realistische Chance haben, gewählt zu werden. Als Erstes können Sie hier das Interview mit Klaus Brähmig lesen (ab 5. September).

Hier geht es zum SZ-Wahlcheck: Sie können testen, mit welchem Kandidaten Sie die größte Übereinstimmung haben. (SZ)

Wahlservice:

Stichtag für die Wahl zum neuen Bundestag ist zwar Sonntag, dem 24. September, aber schon seit dem 4. September kann gewählt werden.

Derzeit werden die Wahlberechtigten im Landkreis per Brief darüber informiert, dass sie im Wählerverzeichnis eingetragen sind. Diese sogenannte Wahlbenachrichtigung enthält Angaben zum Wahltag, zur Wahlzeit und zum Wahllokal, dem man zugeteilt ist. Sie sollte am Wahltag ins Wahllokal mitgebracht werden.

Wer möchte, kann mithilfe der Wahlbenachrichtigung auch eine Briefwahl beantragen, er bekommt seinen Wahlschein dann zugeschickt.

Spätestens am 21. Tag vor der Wahl, also 3. September, muss jeder Wahlberechtigte die Wahlbenachrichtigung erhalten haben, denn ab 4. September sind die Briefwahl-Lokale geöffnet, man kann also bereits abstimmen. Bei der Bundestagswahl 2013 haben knapp 25 Prozent der Wähler diese Möglichkeit genutzt.

Wer bis zum 3. September keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, muss sich mit seiner Stadt- oder Gemeindeverwaltung in Verbindung setzen, um zu klären, ob er ordnungsgemäß ins Wählerverzeichnis eingetragen wurde. Ist etwas schiefgegangen, kann man hier noch einen Wahlschein beantragen. (SZ)

