Die Abrissbirne schlägt zu Das Haus in der Schrammstraße 17 in Zittau ist Geschichte. Vier andere Bruchbuden folgen.

Das Haus in der Schrammstraße 17 ist nun Geschichte.

Es stand seit vielen Jahren leer. Es stand nicht auf der Denkmalschutzliste, lag nicht im Sanierungsgebiet und es fand sich kein Käufer. Nun ist es Geschichte.

Die Wohnbaugesellschaft Zittau hat das Gebäude in der Schrammstraße 17 abreißen lassen. Weitere Häuser in der Bahnhofstraße 34/36, der Dr. Friedrichs-Straße 7 und der Dornspachstraße 31 sollen weg. Ursprünglich war der Abriss für das kommende Jahr geplant. Da die Fördermittelbescheide schneller bei der Stadt eingingen als erwartet, konnte mit den Arbeiten begonnen werden, so Uta-Sylke Standke, Geschäftsführerin der Woba.

Die Objekte müssen laut Förderbestimmungen bis Ende Oktober verschwunden sein. Der Freistaat unterstützt den Rückbau, um der Stadt Zittau zu helfen, die Schwierigkeiten auf dem Immobilienmarkt zu bewältigen, so die Woba-Chefin. Die Abrissvorhaben werden auch mit Geldern aus dem Länderprogramm „Rückbau Wohngebäude“ finanziert.

