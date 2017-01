Die 500-Euro-Plätzchen Grundschüler aus Boxberg haben gemeinsam mit Kraftwerkern Plätzchen gebacken und verkauft. Von dem Erlös gibt es was Tolles zum Kindertag.

Grundschüler Nils hält den Scheck über 500 Euro. Den haben der Leiter des Kraftwerks Boxberg, Thomas Hörtinger, Betriebsrat Andreas Fordon und Sprecherin Isa Töpfer (hinten, von links) in der Grundschule Boxberg übergeben. Foto: Bernhard Donke

Backen macht Spaß und bei Weihnachtsplätzchen stimmt das sowieso. Die Schüler der Grundschule Boxberg wurden für ihre Backaktion jetzt auch noch belohnt, mit einem Scheck über 500 Euro. Im vergangenen Jahr hatten sich die Mitarbeiter des Kraftwerks Boxberg für die Vorweihnachtszeit etwas Besonderes für die Grundschüler ausgedacht. Gemeinsam haben sie in der Werksküche des Kraftwerks Ende November Weihnachtsplätzchen gebacken.

Aus jeder Klasse der Grundschule nahmen zwei Schüler und die Mitglieder der Laienspielgruppe der Grundschule teil. Die gebackenen Plätzchen haben Kraftwerker dann in ihrer Werkskantine den Mitarbeitern zum Kauf angeboten, wie Betriebsrat Andreas Fordon erklärt. „Die Verkaufsaktion kam sehr gut an, sodass alle gebackenen Plätzchen verkauft wurden. Deshalb werden wir in diesem Jahr zur Vorweihnachtszeit diese Weihnachtsplätzchen-Backaktion auch wieder mit der Schule durchführen.“ Fordon kam nun am vergangenen Freitagmorgen gemeinsam mit dem Leiter des Kraftwerks, Thomas Hörtinger und der verantwortlichen Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit, Isa Töpfer, in die Grundschule Boxberg, um den Erlös aus der Verkaufsaktion den Schülern als Spende zu überreichen. „Der Vorstand der Lausitz Energie Bergbau AG, also des Tagebau- und Kraftwerksbetreibers, hat zu dem Verkaufserlös noch etwa hinzugefügt, sodass wir der Schule und den Schülern einen Scheck über insgesamt 500 Euro überreichen können“, sagt Thomas Hörtinger.

Von der Schulleiterin Angela Frenzel und den Schülern, die an dieser Backaktion beteiligt waren, wurde die kleine Delegation empfangen. „Es war eine wunderbare Sache, die sie da mit unseren Schülern veranstaltet haben. Umso mehr freuen wir uns über die Spende und bedanken uns dafür aufs Herzlichste“, sagt die Schulleiterin und verrät auch schon, wofür das Geld ausgegeben werden soll. Die Schule will demnach am Kindertag, dem 1. Juni, ein Trommelprojekt mit der „Argandona-Trommelwelt“ organisieren. Das Projekt verspreche eine „Trommelabenteuerreise“ mit viel Tanz, Musik und Gesang.

