Die 30 kommt weg Die Stadtverwaltung will das morgendliche Verkehrschaos am Schacht beenden. Doch das hat Konsequenzen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Schacht: An dem Schulweg wäre ein Fußgängerüberweg möglich. Allerdings verschwindet dann auch die „30“. © Birgit Ulbricht Schacht: An dem Schulweg wäre ein Fußgängerüberweg möglich. Allerdings verschwindet dann auch die „30“.

Kupferberg: Auch hier wäre ein Fußgängerüberweg angebracht. Doch nur am Schacht ist es möglich.

Großenhain. Mit Appellen an die Eltern war dem Problem einfach nicht beizukommen. Seit es den Kinderboulevard am Schacht gibt, gleicht der allmorgendlich eher einem Autoboulevard. Da sind Eltern, die ihre Kinder entweder in die Kita, die Grundschule oder Oberschule bringen, gerade hinein- oder hinauswollen. Als „gegenseitige Rücksichtnahme im Chaos“ bezeichnet Stadtrat Axel Hackenberg das, was sich da täglich abspielt. Er selbst ist Schulleiter und hält an die 90 Prozent der Fahrer für rücksichtsvoll. Die Frage für die Stadt war nur: Was wird mit den restlichen zehn Prozent?

Diese Frage will sie jetzt mit einem neuen Verkehrskonzept beantworten. Etwa in Höhe der Bushaltestelle kommt – wie oft gefordert – ein Fußgängerüberweg. Dafür muss aber die Haltestelle weiter hoch in Richtung Schule verlegt werden, weil beides nicht unmittelbar zusammensein darf. Der Fußgängerweg wäre sonst nicht einsehbar. Wermutstropfen an der ganzen Sache: Tempo 30 wird auch entfernt, weil es laut Straßenverkehrsordnung nur die 30 oder den Überweg gibt, so Ordnungsamtschef Matthias Schmieder.

Dennoch hofft die Stadt so auf eine deutliche Entspannung des morgendlichen Bringens. Auf noch mehr Ordnung hofft man im Rathaus mit dem anvisierten Kauf der ehemaligen Kik-Parkplätze, die die Eltern dann nutzen könnten. Doch da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, das Gelände gehört einer Erbengemeinschaft aus zwölf Personen. Kernpunkt dürfte aber die neu geltende Geschwindigkeit von 50 km/h werden. Schon jetzt ignorieren die meisten Autofahrer Tempo 30.

Laut Kontrollstatistik der Polizei vom 2. bis 10. März 2015 fuhren 70,88 Prozent der Fahrzeuge schneller. Pro Tag waren das 3 027, insgesamt 15 021 Fahrzeuge. Gemessen wurden 21 191 Fahrzeuge. Darunter waren sogar 260 Lkw und 19 Lkw mit Zuganhänger schneller als 30 km/h unterwegs, sechs Lkw mit über 50 km/h! Auch die Autofahrer glänzten da nicht. Mit über 50 km/h wurden 548 Kraftfahrer erwischt, 45 fuhren schneller als 60 km/h, acht über 70 Stundenkilometer – am Kinderboulevard.

Einen Überweg würde sich freilich auch Stadträtin Andreas Kreisz für ihre Schule am Kupferberg wünschen und hakte an der Stelle im technischen Ausschuss ein. Die Gefahrenstelle hier: die Weßnitzer Straße in Höhe des Edeka-Marktes. Auch hier befindet sich eine Bushaltestelle, von der die Kinder kurzerhand auf die andere Straßenseite flitzen. Manchmal habe sie schon den Eindruck, dass die Kinder dabei äußerst verunsichert seien, weil die leichte Berglage für Kinder schwerer einzusehen sei, erzählte Andrea Kreis den anderen Stadträten. Man könne hier genauso einen Überweg einrichten.

Doch das gehe eben genau wegen der Hanglage nicht, so Schmieder. Wenn ein Überweg von oben kommend schlecht auszumachen ist, dann dürfte keiner eingerichtet werden. Zumal dann – wie am Schacht – auch hier die Bushaltestelle wieder verlegt werden müsste. Dabei ist die Weßnitzer Straße neu ausgebaut. Und was heißt das nun für die Kinder? Die müssten eigentlich ein Stück hochlaufen und die Straße an der Verkehrsinsel überqueren, wo sie sich aufzweigt. Das freilich, machen die Wenigsten.

