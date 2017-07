Radsport Die 24 Stunden von Oybin Zwei Döbelner sind beim härtesten Mountainbike-Rennen im Zittauer Gebirge gestartet. Nicht nur die Strecke hat den Athleten einiges abverlangt.

Sven Wallrabe (links) und Jens Böber vom Döbelner SC haben gemeinsam mit ihren Kameraden vom Team L.O. Velos den dritten Platz belegt. © Team L.O. Velos

„2much4you“ (Zu viel für dich), so nennt sich das – nach den Angaben des gleichnamigen Veranstalters - härteste Mountainbike-Rennen Deutschlands im Zittauer Gebirge. Zum zehnten Mal wurde dieses Rennen rund um dem malerischen Ort Oybin ausgetragen. Mit dabei waren Jens Böber und Sven Wallrabe vom Döbelner SC, die mit dem Achter-Team L.O. Velos aus Limbach-Oberfrohna den dritten Platz belegten.

Einzelstarter, Zweier-, Vierer- oder Achter-Teams waren 24 Stunden mit dem Mountainbike auf einem höchst anspruchsvollen 5,1-km-Rundkurs um Oybin unterwegs. Gezählt wurden die Runden in der jeweiligen Klasse. Die Mannschaft beziehungsweise Einzelfahrer mit den meisten Runden in der jeweiligen Kategorie hatten die Nase vorn.

Los ging es pünktlich 12 Uhr mit einem spektakulären Le-Mans Start. „Die Mountainbikes stehen mit der Startnummer versehen in einer Box. Nach dem Startzeichen rennen die Akteure zu dieser Box, nehmen sich ihr Mountainbike und auf geht es“, schildert Jens Böber den Ablauf. Die Runde, in der auf 5,1 Kilometern 150 Höhenmeter zu bewältigen sind, ist gespickt mit hohen Schwierigkeiten. Lediglich etwa 100 Meter der Strecke sind asphaltiert, der Rest sind Single-Trails, Wald- und Wiesenwege sowie rasante Abfahrten.

Startpunkt und gleichzeitig auch die Wechselzone ist die Kammbaude in Oybin. Die Zweier- bis Achter-Teams haben jeweils einen Fahrer im Rennen. Die anderen befinden sich in der Ruhephase. Gewechselt wird, wenn den aktiven Fahrer die Kraft verlässt. Das wiederholt sich bis zum nächsten Tag um 12 Uhr. Dann wird die Rundenzahl ermittelt und der Sieger steht fest. „Wir als Achter-Team mussten mindestens 55 Runden fahren, was wir auch problemlos geschafft haben“, so Böber.

Das Wetter und die Dunkelheit in der Nacht spielten eine wichtige Rolle. Die Strecke ist weitgehend ausgeleuchtet. Dennoch bleiben dunkle Ecken und die Sturzgefahr. Der Regen, der in diesem Jahr sehr ergiebig in Erscheinung trat, verwandelte die Piste in eine schlammige Strecke. Es ging über Stock und Stein, Schlamm von unten und Regen von oben erforderten von den Fahrern volle Konzentration. Mut und Risikobereitschaft waren gefragt.

Jens Böber und Sven Wallrabe vom Döbelner SC waren über Freunde eingeladen worden, im Team L.O. Velos mitzufahren. Alle Teammitglieder zeigten beachtlichen Kampfgeist. Zum Rennende hin gingen nur noch die konditionell stärksten Fahrer auf Rundenjagd - und das zahlte sich aus. So fuhr Jens Böber zum Beispiel die meisten Runden für das Team. Insgesamt elfmal war er auf der Strecke. Platz drei war der verdiente Lohn für die Anstrengung über 24 Stunden, nicht nur für die Fahrer, auch für die Helfer im Team. „Die Müdigkeit hat den meisten ganz schön zu schaffen gemacht, auch der teilweise heftige Regen verlangte Mensch und Technik einiges ab“, so Böber. Am Ende schien die Sonne und erhellte die vom Rennstress gezeichneten Gesichter. (DA/dsc)

