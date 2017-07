Dickes Lob für Schiebock Eine Leipzigerin ist begeistert vom Tierpark in Bischofswerda. Der feiert bald 60. Geburtstag und lädt noch bis Ende des Monats zum Malwettbewerb ein.

zurück Bild 1 von 3 weiter Über eine Familienkarte für den Tier- und Kulturpark Bischofswerda darf sich Samara Schönwald aus Ramerberg freuen. Sämtliche Bilder werden zu einer Kette aufgefädelt und schmücken zum Tierparkfest am 13. August den Zoo. Über eine Familienkarte für den Tier- und Kulturpark Bischofswerda darf sich Samara Schönwald aus Ramerberg freuen. Sämtliche Bilder werden zu einer Kette aufgefädelt und schmücken zum Tierparkfest am 13. August den Zoo.

Über eine Familienkarte für den Tier- und Kulturpark Bischofswerda darf sich Cedric Drechsler aus Hauswalde freuen. Sämtliche Bilder werden zu einer Kette aufgefädelt und schmücken zum Tierparkfest am 13. August den Zoo.

Über eine Familienkarte für den Tier- und Kulturpark Bischofswerda darf sich Annett Düring aus Bischofswerda freuen. Sämtliche Bilder werden zu einer Kette aufgefädelt und schmücken zum Tierparkfest am 13. August den Zoo.

Besucher des Tier- und Kulturparks Bischofswerda kommen im 60. Jahr seines Bestehens aus nah und fern. Das lässt sich auch am Malwettbewerb, bei dem es jeden Monat drei Gewinner gibt, ablesen. Im Juni gingen 89 Einsendungen ein, darunter die von Samara Schönwald aus Ramerberg im bayerischen Landkreis Rosenheim. Die Zwölfjährige bestückte den Schiebock auf ihrer Malvorlage mit elf Säcken, die ihrer Meinung nach das Leben ausmachen: Wissen, Fairness, Freunde, Gefühle, Frieden, Glaube, Mut, Gesundheit, Glück, Liebe, Humor. Für einen anderen Zweck nutzte Katrin Leibner aus Leipzig die Malvorlage des Wettbewerbs. Auf der Rückseite schreibt sie: „Das Hinweisschild an der Autobahn hat mich nach Euch suchen lassen.“ Sie ist von dem kleinen Zoo total begeistert. Es werden mehr Informationen über Artenschutz und die einzelnen Tiere gebracht, „als in so manchem teuren Super-Zoo“. Besonders haben ihr die über Bären, Bienen und Spatzen gefallen. Der Baumbestand und viele Bänke würden dazu einladen, länger zu verweilen. Als Katrin Leibner dies aufschrieb, wurde sie von zwei Nasenbären beobachtet, die über ihr im Baum saßen. „Voll schön“, fand sie das. Für sie gibt es nun zwei Gründe, nach Bischofswerda zu fahren: die Spielgemeinschaft und den Zoo. Zu dem Autobahnschild hat Tierparkchefin Silvia Berger bisher noch nie eine Rückmeldung erhalten. Das Lob, welches sie gern an ihre Mitarbeiter weitergibt, sei Bestätigung der Arbeit. Die Anregung von Frau Leibner, im „Land der Wölfe“ mit Wolfsinfos das Konzept über die heimischen Arten perfekt zu machen, werde ebenso aufgegriffen wie ihr Tipp, im Zoo-Shop Naturbücher anzubieten.

Malwettbewerb noch bis 31. Juli. Bilder sind zu schicken an: Tier- u. Kulturpark, Sinzstraße 3, 01877 Bischofswerda

