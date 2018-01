Dicker Scheck für Sachsenmilch Der Freistaat hat einen Investitionszuschuss bewilligt. Unter der Belegschaft sorgt derweil ein Schreiben für Unruhe.

Die Sächsische Aufbaubank unterstützt den Homann-Neubau in Leppersdorf mit einem millionenschweren Investitionszuschuss. © dpa

Leppersdorf. Geldsegen für Müllermilch: Die Sächsische Aufbaubank hat für den geplanten Neubau der Feinkostfirma Homann am Standort in Leppersdorf einen Investitionszuschuss in Höhe von 11,3 Millionen Euro bewilligt. Das bestätigte jetzt das sächsische Wirtschaftsministerium. Es handelt sich um Mittel aus dem Programm „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“. Aus diesem Topf fördert das Land Sachsen unter anderem Errichtungs- und Erweiterungsinvestitionen.

Im Sommer vergangenen Jahres hatte die Müller-Gruppe bekannt gegeben, dass der Feinkosthersteller Homann in Leppersdorf ein neues Werk errichten wird. Die Produktion soll 2020 beginnen. Die Werke in Dissen, Lintorf, Bottrop und Floh-Seligenthal werden geschlossen. In Leppersdorf will die Müller-Gruppe rund 500 Millionen Euro investieren. 800 Arbeitsplätze sollen im neuen Werk entstehen. „Hinzukommen weitere durch den Ausbau des Standortes Leppersdorf. Das Werk wird komplett neu errichtet, eine Verlagerung von Produktionsanlagen aus den bestehenden Betrieben wird es nicht geben.

Währenddessen sorgt ein Aushang in Dissen unter der Belegschaft für Gerüchte. Darauf heißt es, das „Projekt Iris“, also die Verlagerung des Homann-Produktion, werde einer Überprüfung unterzogen. Konzernsprecher Alexander Truhlar bestätigte den Vorgang, machte aber keine weiteren Angaben. (SZ/td)

