Dicker Scheck für Elternverein Der Verein „Sonnenstrahl“ hat 27 000 Euro erhalten. Das Geld haben vor allem Schüler erlaufen.

Die Einnahmen aus dem „Lauf mit Herz“ gehören zu den größten Einzelspenden, die der Verein „Sonnenstrahl“ in Dresden regelmäßig erhält. Jedes Jahr wird der Lauf im Frühjahr vom Lessing-Gymnasium mit Unterstützung des Döbelner Anzeigers und der Kreissparkasse organisiert. Hunderte Läufer legen Tausende Kilometer zurück und lassen Sponsoren für jede Stadionrunde zahlen.

Auf diese Weise sind in diesem Jahr rund 27 000 Euro zusammengekommen, die jetzt an Vertreter des Vereins übergeben wurden. Sonnenstrahl ist ein Elternverein, der sich um krebskranke Kinder und Jugendliche und ihre Familien kümmert. Er unterhält in Dresden ein Haus, in dem Eltern übernachten können, und unterbreitet Beratungsangebote. Er betreut auch die Geschwisterkinder, die während der Krankheit oft zurückstecken müssen, und bezahlt Therapeuten für die jungen Kranken, die lange Zeit in der Klinik verbringen müssen.

Der nächste „Lauf mit Herz“ im kommenden Jahr ist schon geplant. Am 5. Mai ist pünktlich um 17 Uhr im Stadion Bürgergarten der Start zur 17. Auflage der sportlichen Großveranstaltung.

