Dicker Qualm über Hartha Alte Lkw-Halle ist am Abfackeln, zwei Feuerwehren kämpfen gegen die Flammen an.

zurück Bild 1 von 3 weiter Dunkle Rauchwolken über Hartha: Die Schuhfabrik brennt. © Dietmar Thomas Dunkle Rauchwolken über Hartha: Die Schuhfabrik brennt.





Dieses Feuer bleibt nicht verborgen: Dicke Qualmwolken steigen am heutigen Nachmittag weithin sichtbar über Hartha auf - es brennt wieder mal in den ehemaligen Hausschuhwerken. Erst vor rund drei Wochen musste die Feuerwehr dorthin wegen eines Brandes ausrücken. Dieses Mal ist es eine alte, große, leerstehende Halle, in der früher Lkw untergestellt waren.

Die Feuerwehr von Hartha ist vor Ort zum Löschen, unterstützt von den Waldheimer Kameraden, die die große Drehleiter mitgebracht haben.

zur Startseite