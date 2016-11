Dicker Hals, aber völlig gesund 30 Züchter kamen zur Geflügelschau in Ostrau. Im nächsten Jahr werden es womöglich weniger.

Erhard Pranke gibt am Sonnabend niemanden die Hand. Er hat sich erkältet. Als Vereinsvorsitzender des Rassegeflügelzuchtvereins Ostrau und Umgebung lässt er sich die jährliche Geflügelschau im Ort trotzdem nicht nehmen. Kritischer sähe es schon aus, wenn sich eines der 300 Tiere auf der Geflügelschau erkältet hat – die Vogelgrippe ist wieder in aller Munde.

Neben Perlhühnern und Enten, neben großen gackernden Volieren und krähenden Hähnen, findet man hier auch unterschiedlichste Taubenarten. Manche sind klein und schmal, manche erinnern eher an einen jungen Adler. Erhard Pranke pflegt Kropftauben – eine Art, die auch dann einen dicken Hals hat, wenn sie völlig gesund ist: „Die Tiere blasen ihren Hals auf, um zu imponieren“, sagt Erhard Pranke. Dies müsse man allerdings trainieren, indem man mit den Tauben redet. Denn bei Kropftauben schauen die Preisrichter natürlich nicht zuletzt auf den Kropf. Auch bei den anderen Tieren schauen die Richter genau hin: Sieben der 300 Tiere erhielten in diesem Jahr die Bestnote „vorzüglich“.

Erhard Pranke blickt unterdessen mit etwas Sorge auf das nächste Jahr: „Die letzte Vogelgrippe-Epidemie führte zu sehr strengen Auflagen.“ Die Züchter müssten dann für jedes Tier, das sie auf der Geflügelschau präsentieren, ein tierärztliches Attest vorlegen. Das führe dazu, dass viele Züchter erst gar nicht kommen. „Das ist zwar ärgerlich, aber man muss die Vogelgrippe ernstnehmen – vor allem als Geflügelzüchter.“

Bisher konnte die Krankheit von den Hausvögeln ferngehalten werden und trat nur in freier Wildbahn auf. Damit das so bleibt, ist am Nachmittag eine Tierärztin zur Geflügelschau gekommen, um die vorübergehend strengeren Regeln zu erklären.

