Dicke Spenden zahlen sich aus Der deutschstämmige Milliardär und Hedgefonds-Manager Peter Thiel gehört zu den größten Unterstützern Donald Trumps.

Donald Trump ist nicht der einzige deutschstämmige Amerikaner, der seine Landsleute bei der Präsidentschaftswahl überraschte. Im liberalen Silicon Valley hatte ihn nur ein prominenter IT-Investor öffentlich unterstützt, und der wurde in Frankfurt geboren: Nun gehört der 49-jährige Peter Thiel zum Übergangsteam für Trumps Regierung.

Thiel wurde durch eine frühe Investition bei Facebook reich, wo er heute im Vorstand sitzt. Er war Mitgründer des Online-Bezahldienstes PayPal und beteiligte sich an einer Reihe anderer Tech-Unternehmen. Derzeit dient Thiel als Präsident des Hedgefonds Clarium Capital; er ist Partner der Risikokapital-Firma Founders Fund. Das Magazin „Forbes“ veranschlagt sein Vermögen auf 2,9 Milliarden Dollar.

Thiel denkt gern gegen Trends. Sein frühes Engagement für Trump sorgte in Silicon Valley aber auch deshalb für Erstaunen, weil er homosexuell ist. Trumps Partei war mit einer sozialkonservativen Agenda ins Rennen gegangen. Thiel nutzt gern ein Bonmot aus dem Magazin „The Atlantic“: „Die Medien nehmen Trump wörtlich, aber nicht ernst; seine Unterstützer nehmen ihn ernst, aber nicht wörtlich.“ Trump habe persönliche Schwächen, aber er sei pragmatisch und könne die USA wieder zu einem „normalen“ Land machen.

Als bekennender Libertärer will Thiel den Einfluss des Staates so weit wie möglich zurückfahren. 2009 hatte er in einem Essay Demokratie und Freiheit für unvereinbar erklärt. Endgültig zur Persona non grata wurde er unter Kollegen mit einer Wahlkampfspende über 1,25 Millionen Dollar. Doch die Loyalität zahlte sich aus: Seit vergangener Woche gehört Thiel zum Übergangsteam, das die Ämterbesetzung in der neuen Regierung vorbereitet.

Laut „Huffington Post“ erzählte Thiel in diesem Sommer Freunden, Trump habe ihm eine Nominierung für den Supreme Court zugesagt. Nach dem Wahlsieg stellte er gegenüber der „New York Times“ aber klar, dass er nicht nach Washington ziehen werde. Eine offizielle Funktion dort gilt inzwischen als unwahrscheinlich. Als einziger namhafter Unterstützer aus dem Tech-Bereich dürfte Thiel in jedem Fall ein Berater mit Einfluss bleiben.

