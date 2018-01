Dicke Luft in der Nachbarschaft Eine Radebeulerin beschwert sich über die Rauchschwaden von den Nachbarhäusern. Nicht mal Fensteröffnen ginge mehr.

Wenn’s beim Nahbarn qualmt: Zu nasses Holz, falsche Technik oder wenig Ahnung vom Befeuern kann zu dicken Rauschwolken führen. In Radebeul fühlt sich eine Anwohnerin belästigt. © Armin Weigel/dpa

Radebeul. Ein gelbliches Flackern, beruhigendes Knacken und mollig Wärme – ein Holzfeuer im Kamin ist der Inbegriff der Gemütlichkeit, erst recht, wenn es draußen richtig kalt ist. In Zeiten teurer Heizkosten werden Öfen und Kamine immer beliebter. Doch Freude bereitet das Holzfeuer meist nur denen, die davor sitzen. Wer nebenan wohnt, kann sich schnell von dem aufsteigenden Rauch belästigt fühlen, wenn die Nachbarn keine Ahnung vom richtigen Befeuern haben oder sie wider besseres Wissen falsch heizen.

So geht es auch einer Frau aus Zitzschewig. Einige Hausbesitzer in ihrer Nachbarschaft heizten ziemlich hinterlistig, schreibt sie an die Sächsische Zeitung. „Vor allem in den dunklen Abendstunden, damit auch wirklich niemand sehen kann, wo der Qualm her kommt.“ Oft lande feuchtes Holz in den Öfen. Um Heizkosten zu sparen, vermutet die Radebeulerin. Dadurch werde die Luft in der gesamten Umgebung verpestet. „Ein Öffnen der Fenster für einen gesunden Schlaf ist dann nicht mehr möglich“, schreibt sie.

Besonders bei Inversionswetter, wenn der Qualm sozusagen stehen bleibt, sei das nicht nur ärgerlich, sondern wegen der Feinstaubbelastung auch gesundheitsschädlich, findet sie. Was die Frau aus Zitzschewig besonders ärgert: „Umweltschädliche Autoabgase werden allenthalben kritisiert, die private alltägliche Holz-Verbrennerei wird aber stillschweigend hingenommen.“

Die Grenze für Feinstaubwerte liegt bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter. 2017 wurde der Grenzwert an der Messstation in Radebeul-Wahnsdorf an zehn Tagen überschritten. Am schlimmsten in den vergangenen Jahren war die Feinstaubemission 2012 und 2014 mit jeweils 13 Tagen, an denen der Grenzwert nicht eingehalten wurde. Besonders gut sahen die Werte 2016 aus, da gab es nur drei Tage, an denen die Werte über der Norm lagen.

Etwa zehn Prozent der Feinstaubbelastung in Deutschland ist auf Holzfeuerungen zurückzuführen, in manchen Regionen sind die Werte sogar noch deutlich höher, erläutert das Sächsische Landesumweltamt in einer Broschüre zum richtigen Heizen mit Kaminöfen. Darin wird erklärt, wie man rauch- und schadstoffarm heizt.

Eine hohe Feuerraumtemperatur und die richtige Luftzufuhr sind Voraussetzungen dafür, dass wenige Schadstoffe freigesetzt werden. Außerdem kann nur naturbelassenes Holz in Kaminöfen schadstofffrei verbrennen. Die Verbrennung von Stroh, Papier, in irgendeiner Art behandeltem Holz, Obstkisten oder gar Müll ist verboten. Doch auch wer sich daran hält, kann noch eine Menge falsch machen. Erntefrisches Holz enthält 50 bis 60 Prozent Wasser, erlaubt für die Verbrennung in Kaminöfen sind aber nur maximal 20 Prozent. Deshalb muss erntefrisches Holz vor dem Einsatz ein bis zwei Jahre lang getrocknet werden.

Um die Nachbarn nicht unnötig zu verärgern und weder die eigene Gesundheit noch die Anderer zu gefährden, sollten die Kaminbenutzer darauf achten, nicht zu viel Feuerholz in ihrem Kamin zu stapeln. Eine Überladung des Ofens führt nämlich nicht nur zu erhöhten Schadstoffemissionen, sondern auch zu unnötigen Wärmeverlusten. Es haben also beide Seiten etwas davon, wenn die Kaminnutzer darauf achten. Wird allerdings nicht die Kälte zum Problem, sondern die Wärme, sollte man das Feuer ausgehen lassen und nicht die Luftzufuhr drosseln, da dies zu besonders hohen Schadstoffemissionen führt.

Doch nicht immer ist mangelndes Wissen Schuld an den Qualmwolken. Manche Ofenbesitzer handeln auch vorsätzlich. Ulf-Henner Schubert, Bezirksschornsteinfeger aus Radebeul hat es schon erlebt, dass bei einer angekündigten Kontrolle alles in Ordnung war. Kurze Zeit später beschwerten sich die Nachbarn aber wieder. Der Schornsteinfeger kommt alle 3,5 Jahre zur sogenannten Feuerstättenschau. Stellt er Mängel fest, gibt es eine Frist, innerhalb deren die Hausbesitzer alles in Ordnung bringen müssen. Er sei aber keine Polizei, sagt Schubert. Das heißt, bei Beschwerden kann er nicht einfach in ein Haus kommen. Wer sich vom Rauch der Nachbarn belästigt fühlt, müsse sich deshalb ans Umweltamt des Landkreises wenden.

Hier können Sie die Publikation „Heizen mit Holz in Kaminöfen“ vom Sächsischen Landesumweltamt herunterladen

