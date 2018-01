Dicke Luft in Bautzen In Bautzen war die Belastung mit Feinstaub im vergangenen Jahr an 13 Tagen höher als erlaubt. Viele Dieselautobesitzer können dennoch aufatmen.

Bautzen. Der Grenzwert für den Feinstaub ist 2017 in Bautzen an insgesamt 13 Tagen überschritten worden. Das geht aus einer Übersicht des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie hervor. Damit war die Belastung deutlich höher als noch im Jahr zuvor. Damals hatte die Station an der Stieberstraße lediglich an sechs Tagen eine zu hohe Feinstaubkonzentration registriert. Laut den gesetzlichen Regelungen dürfen die Obergrenzen für den Feinstaub nur an 35 Tagen im Jahr überschritten werden. Andernfalls sind die betroffenen Städte verpflichtet, Gegenmaßnahmen einzuleiten. Dazu zählen auch Fahrverbote.

Vor allem im Winter des vergangenen Jahres waren die Feinstaubwerte in Bautzen in die Höhe geschnellt. Das Landesamt nannte als Hauptursache das Wetter. Eine langanhaltende Hochdruckwetterlage hatte ein Ausbreiten des in der Region produzierten Feinstaubs verhindert. Zudem wehte Wind aus dem Osten zusätzlichen Feinstaub nach Sachsen. Davon waren auch viele andere Städte in Sachsen betroffen. In diesem Jahr wurde in Bautzen der Höchstwert für Feinstaub noch gar nicht erreicht.

Bislang hat Bautzen die Obergrenze von 35 Tagen in keinem Jahr gerissen. Lediglich 2009 blieb die Stadt mit exakt 35 Tagen gerade noch im Soll. Somit besteht für die Stadtverwaltung auch kein Handlungsbedarf. Denkbar sind beispielsweise Fahrverbote für Laster, aber auch die Einführung einer Umweltzone, wie es sie etwa bereits in Leipzig gibt. In diesen Zonen dürfen Autos ohne die grüne Plakette nicht mehr fahren. Das betrifft dann beispielsweise auch viele Dieselfahrzeuge. (SZ/sko)

