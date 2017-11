Dicke Luft? In einigen Großstädten drohen bald Dieselfahrverbote. Dank seiner Randlage muss der Kreis Meißen keine Angst haben.

Gefährlicher Qualm. Das Umweltbundesamt schätzt, dass jährlich 45 300 Menschen aufgrund von Stickoxiden vorzeitig sterben. © Marcus Führer/dpa

Einige Autofahrer hat der Deutsche Umwelthilfe e.V. in den letzten Wochen bestimmt verärgert. Besonders die mit einem Dieselfahrzeug. Bereits 16 Städte hat der Verein angeschrieben, weil dort die zulässigen Grenzwerte für Feinstaub höher sind als erlaubt. Die Einhaltung von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter ist seit 2010 verbindlich. „In Stuttgart und Düsseldorf zum Beispiel soll es zeitnah einzelne Fahrverbote geben“, sagt die Leiterin für Verkehr- und Luftreinhaltung des Vereins, Dorothee Saar. Die Einhaltung des Grenzwerts soll so erzwungen werden, denn in den betroffenen Städten liegt die Feinstaubbelastung zum Teil bei 60 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Dagegen ist die Luft im Landkreis Meißen beinahe so frisch wie Bergluft. Karin Bernhardt vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie: „Die höchsten Werte gibt es in Radebeul, Meißen und Großenhain.“ Dort liegen die Jahresmittelwerte an einigen Stellen bei ungefähr 24 Mikrogramm pro Kubikmeter. Gemessen wurde über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2011 bis 2015, um den Einfluss des Wetters auf die Ergebnisse zu verringern. Diese zeigten keine Hinweise für eine Grenzwertüberschreitung.

Für den Sprecher des Verkehrsclubs Deutschland e.V., Gerd Lottsiepen, ist es ein Skandal, dass immer noch Autos verkauft werden, die den Grenzwert nicht einhalten. „Hier gibt es eindeutig ein Kontrolldefizit“, sagt er. Er unterstützt die Pläne des Deutsche Umwelthilfe e.V. und fordert, dass nur noch saubere Autos fahren dürfen. Für die Luftverschmutzung seien vor allem die Dieselfahrzeuge verantwortlich. Ein Fahrverbot würde an der Quelle ansetzen, die Autos in den Städten würden weniger, und der ÖPNV müsste stärker gefördert werden, so Dorothee Saar.

Im Landkreis Meißen sind aktuell rund 195 000 Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs. Davon hat fast ein Viertel einen Dieselmotor, teilt das Landratsamt mit. Eindeutig in der Unterzahl sind die umweltfreundlichen Gefährte: Von denen fahren zurzeit 92 reine Elektrofahrzeuge und 763 Hybridfahrzeuge im Landkreis, so Kerstin Thöns vom Landratsamt. Allerdings machen die Lkws einen großen Teil der Dieselfahrzeuge aus.

Die Opfer der Luftverschmutzung sind nicht zuletzt die Menschen, die an stark befahrenen Straßen wohnen. Das Umweltbundesamt schätzt, dass jährlich 45 300 Menschen aufgrund von Stickoxiden vorzeitig sterben. Die Belege dafür sind fraglich, weil auch andere Faktoren wie Ernährung, Nikotin und Sport eine Rolle spielen. Laut Umweltbundesamt kann aber ein Zusammenhang zwischen Feinstaub und gesundheitlicher Wirkung nachgewiesen werden. Demnach kann selbst eine geringe Feinstaubkonzentration, vor allem für ältere Menschen und Kleinkinder, gesundheitsschädlich sein.

Das bestätigt auch Dr. Dirk Koschel, Chefarzt am Krankenhaus Coswig. Je kleiner die Partikel, desto gefährlicher sind sie für den Menschen. Sie gelangen so in die Atemwege, Lungenbläschen und ins Blut, sagte er Anfang des Jahres der Dresdner Morgenpost. Wenn die Werte besonders hoch sind, könnten sie zu einer besonderen Belastung für Menschen mit Asthma oder chronischer Bronchitis werden.

Zumindest im Landkreis müssen sich die Anwohner darüber keine größeren Sorgen machen. Die Luftgütemessstation in Radebeul-Wahnsdorf zeigt für dieses Jahr an bisher zehn Tagen eine Überschreitung des Grenzwerts. Im vergangenen Jahr waren es sogar nur drei Tage. Grund für die geringe Feinstaubbelastung ist die Lage am Stadtrand. In den Morgenstunden zwischen 7 und 10 Uhr ist der Wert übrigens am höchsten. Zu dieser Zeit fahren viele mit ihrem Auto rein in die Stadt nach Dresden, wo die Werte höher sind.

