Dicke Bretter in der Lausitz Die angespannte Finanzlage verdammt Energie Cottbus zum Wiederaufstieg. Der Trainer wehrt sich gegen den Druck.

Vier Punkte beträgt Energies Rückstand auf Spitzenreiter Jena. Das Problem für das Team um Cheftrainer Wollitz sind die Finanzen. © worbser-sportfotografie

Plötzlich stand er auf dem Rasen mitten im Kreis der Cottbuser Fußballer, die den 1:0-Sieg über den DDR-Rekordmeister BFC Dynamo bejubelten. Ungewöhnlich ist das für Michael Wahlich, seit dem Drittliga-Abstieg Präsident des FC Energie. Der Unternehmer scheut das Rampenlicht. Lieber überlässt er Trainer Claus-Dieter Wollitz den großen Auftritt in der Öffentlichkeit.

Jetzt aber musste Wahlich, nachdem er wenige Tage zuvor verkündet hatte, dass Energie nur dank einer großzügigen Geste eines privaten Gönners den finanziellen Kollaps verhindert hat. „Ich konnte einen ziemlich besten Freund meiner Familie dazu bewegen, Genussscheine zu zeichnen“, sagt der 56-Jährige. Wer den einstigen Stolz der Lausitz und in welcher Höhe rettete, will er nicht sagen. Nach SZ-Informationen soll es sich um eine halbe Million Euro für ein Jahr handeln. Einen „Fehlbetrag im mittleren sechsstelligen Bereich“ zum Ende des vorigen Jahres räumt er aber ein.

„Das war brutal, mehr Druck ging nicht mehr“, sagt wiederum der Trainer und meint damit nicht das zähe Anrennen seiner Mannschaft. Auch viele der gut 7 000 Fans, die für eine Rekordkulisse in dieser Regionalliga-Saison sorgten, interessierte vielmehr die Reaktion der Spieler auf den Beinahe-Crash. Deshalb eilte Wahlich zu den Angestellten in kurzen Hosen, um zu gratulieren. Ein Stein sei ihm vom Herzen gefallen. Ein Punktverlust in dieser Situation hätte nicht nur die Wiederaufstiegschancen, sondern auch die Stimmung in Cottbus nachhaltig verschlechtert.

Die war bei Wollitz auch schon besser. „Ich hatte nicht erwartet, dass die Zahlen so dramatisch werden“, sagt der 51-Jährige. Anders als in seiner Zweitliga-Zeit von 2009 bis 2011 bei Energie hat der Trainer inzwischen seine Emotionen im Griff. Doch dann bricht es heraus: „Hätte ich diese Dinge schon im Sommer gewusst, wäre ich hier nicht Trainer geworden.“ Er wolle nun „aber nicht die Flinte ins Korn werfen“ – obwohl die Erwartungshaltung wie „ein ganz dickes Brett“ auf der Mannschaft und dem Trainerstab lastet. Nach Lage der Dinge könnte nur die Rückkehr in die 3. Liga mit den garantierten TV-Geldern in Höhe von 800 000 Euro mittelfristig für eine wirtschaftliche Entlastung sorgen.

Einmal in Rage analysiert Wollitz mögliche Krisen-Ursachen. „Ich habe schon damals in der zweiten Liga vor den Spinnern gewarnt, die nur noch vom schnellen Wiederaufstieg in die Bundesliga träumten“, sagt er. Tatsächlich gab es solche hochfliegenden Pläne – nicht nur im Cottbuser Vip-Raum, sondern auch in den Vereinsgremien. Das Ende ist bekannt. Nach 2012 gaben sich die Trainer die Klinke in die Hand: Bommer, Schmidt, Böhme, Krämer, Miriuta. Meist teure Spieler kamen und gingen.

Bis zu 17 Millionen Euro an Fernsehgeldern gab es in der Bundesliga, über fünf Millionen standen in Liga zwei zur Verfügung. Offenbar lebte Energie in der trügerischen Hoffnung, die TV-Quellen würden nie versiegen. Das einzige, was aber wuchs, waren die Verluste: fast vier Millionen Euro allein in den letzten vier Jahren.

Er habe, so Wollitz, auch schon mal bei den Spielern vorgefühlt, ob sie sich denn auch ein zweites Regionalliga-Jahr vorstellen könnten. Eine Antwort steht noch aus.

