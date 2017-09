Dichtwand wächst 350 Meter pro Jahr Die Bauarbeiten am Tagebau Reichwalde gehen auch in den nächsten Jahren weiter.

Blick auf den Tagebau Reichwalde. © André Schulze

An der Dichtwand des Tagebaus Reichwalde wird doch weitergebaut. Anders als von Rietschens Bürgermeister Ralf Brehmer in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses der Gemeinde mitgeteilt, pausiert die Baumaßnahme nicht bis 2024. Das teilte das Bergbauunternehmen Leag am Freitag mit.

„Die Leag hat die Planungen nach dem aktuellen Baufortschritt an der Dichtwand Reichwalde angepasst und wird den Bau mit zeitweiligen Unterbrechungen fortführen“, sagt Pressesprecherin Kathi Gerstner. „In der Regel werden die Bauarbeiten zwischen der Dichtwandbaustelle Welzow und der Dichtwandbaustelle Reichwalde im Jahreswechsel pendeln. Die Planungen sehen für die Dichtwand Reichwalde einen jährlichen Baufortschritt von 350 Meter für die Jahre 2018 bis 2023 vor. Damit ist die Wirkung der Dichtwand sichergestellt“, erklärt Kathi Gerstner.

Aus naturschutzfachlich-wasserwirtschaftlichen und geotechnischen Gründen sei es nicht erforderlich, die Dichtwand kontinuierlich weiterzubauen. Die Fertigstellung der Dichtwand ist für das Jahr 2028 vorgesehen.

