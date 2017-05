Dichtes Gedränge bei der Konventa Rund 200 Aussteller haben sich am Wochenende in Löbau präsentiert. Gezeigt wird, was die Oberlausitz alles zu bieten hat.

Bernstadts Bürgermeister Markus Weise (3. von rechts.) präsentierte mit seinem Team zum ersten Mal die Stadt auf dem Eigen auf der Konventa. © Matthias Weber,

Löbau. Die Konventa – als Messe von Handwerk, Mittelstand und Tourismus – hat am Wochenende zum 16. Mal stattgefunden. Auf dem Gelände des Messeparks und den beiden Hallen präsentierten sich rund 200 Aussteller. Während am Sonnabend in der Messehalle dichtes Gedränge herrscht, ist es in der Blumenhalle nicht ganz so voll. Auch dabei: Stanislaw Tillich mit Gefolge. Sachsens CDU-Ministerpräsident eröffnete mit dem neuen Vorsitzenden des Konventa-Fördervereins, Heiko Neumann, die Messe. (sz/on)

