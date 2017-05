Dichtes Gedränge bei der Konventa Rund 200 Aussteller haben sich am Wochenende in Löbau präsentiert. Gezeigt wird, was die Oberlausitz alles zu bieten hat.

Bernstadts Bürgermeister Markus Weise (3. von rechts.) präsentierte mit seinem Team zum ersten Mal die Stadt auf dem Eigen auf der Konventa.

Löbau. Die Konventa – als Messe von Handwerk, Mittelstand und Tourismus – hat am Wochenende zum 16. Mal stattgefunden. Auf dem Gelände des Messeparks und den beiden Hallen präsentierten sich rund 200 Aussteller. Während am Sonnabend in der Messehalle dichtes Gedränge herrscht, ist es in der Blumenhalle nicht ganz so voll. Auch dabei: Stanislaw Tillich mit Gefolge. Sachsens CDU-Ministerpräsident eröffnete mit dem neuen Vorsitzenden des Konventa-Vereins, Heiko Neumann, die Messe.

Neben den Ausstellern bekamen die Besucher ein vielfältiges Rahmenprogramm geboten. Am Sonntagnachmittag spielte beispielsweise Wolfgang Ziegler mit seiner Tochter Sabrina auf der Bühne vor der Blumenhalle. Anschließend gab er darin Autogramme für seine Fans, die dafür Schlange standen. Danach folgte der Auftritt von Radio-PSR-Moderator Steffen Lukas und seinem Plattenbauorchester. Auf der Bühne in der Messehalle lief unter anderem eine Modenshow. Danach folgte dort die Siegerehrung für die Mannschaften vom Unihockeyturnier der SZ und des Konventa-Vereins, bei der das Team mit den meisten Toren gewann. Am Ende belegte die Jugendmannschaft vom Eishockeyclub Jonsdorf den ersten Platz mit 20 Treffern, vor der Truppe vom Zinzendorf-Gymnasium Herrnhut mit 15 und der vom Oberland-Gymnasium Seifhennersdorf mit acht. (szo)

