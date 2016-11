Dichtes Dach und bunter Flur Das Mückaer „Spatzennest“ wird saniert. Das war schon längst fällig, aber nun hat die Gemeinde endlich Geld dafür.

Hell und in freundlichen Farben zeigt sich bereits der Flur. Auch ein neuer Fußboden wurde im „Spatzennest“ verlegt. Die großen Arbeiten wie das Dach und die Fassade lassen noch auf sich warten. © André Schulze

Ein frisch gestrichener Flur und neuer Fußboden sind die ersten Zeichen dafür, dass sich in der Mückaer Kindereinrichtung etwas tut. Bürgermeister Uwe Blättner spricht von einem Sanierungsstau, den die Gemeinde endlich abarbeiten möchte. Dass bisher größere Arbeiten aufgeschoben werden mussten, lag am fehlenden Geld der Kommune. Nun kann sie aber von dem Sonderprogramm „Brücken in die Zukunft“ die Haussanierung bezahlen. 82500 Euro stehen dafür zur Verfügung, wobei 20625 Euro Mücka selbst aufbringen muss.

Das Geld wird nicht nur für die Innenräume ausgegeben. Ebenfalls werden in diesem Jahr die noch fehlenden Fenster und die Zwischentür im Eingangsbereich erneuert. „Die nächsten Schritte folgen mit der energetischen Sanierung des Daches und der Fassade. Da warte ich leider noch auf den Bescheid der Sächsischen Aufbaubank“, sagt der Bürgermeister. Somit könnte das Vorhaben erst im kommenden Jahr umgesetzt werden.

