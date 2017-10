Dichterwettstreit: tot gegen lebendig Im Zittauer Theater schlüpfen am Dienstag, ab 19.30 Uhr, drei Schauspieler in die Rollen von Legenden. Ihnen stehen in einem Poetry Slam drei Poeten mit eigenen Texten an. Spaß ist garantiert. Wer sich schon mal orientieren will, was am Wochenende los ist, findet Tipps im www.sz-veranstaltungskalender.com.

Gerrard Schueft schlüpft in die Rolle Klaus Kinski. © PR

In einem atemberaubenden Wettstreit treffen am Dienstag, ab 19.30 Uhr, im Zittauer Gerhart-Hauptmann-Theater, „tote“ auf lebende Dichter. Am Ende entscheidet das Publikum über den Sieger. In die Rollen der Legenden schlüpfen mit Kerstin Slawek und Caspar Sawade zwei Zittauer Schauspieler. Klaus Kinski wird vom Chemnitzer Gerrard Schueft zum Leben erweckt. Gegen die toten Dichter treten mit eigenen Texten an: die Zittauer Nachwuchspoetin Lisa Maria Kurzmann, Jospehine von Blütenstaub aus Leipzig und der Görlitzer Popliterat Mike Altmann. Moderiert wird der Poetry Slam vom Görlitzer Wortakrobaten Axel Krüger. Der Eintritt kostet zwölf Euro.

zur Startseite