Gut zu wissen Dichterer Zug-Takt Die Bahn nimmt fünf neue Züge auf der Linie durchs Elbtal in Betrieb und erfüllt ihren Kunden einen langgehegten Wunsch.

Der Blick geht nach vorn: DB-Streckenlokführer Andreas Matteschk sitzt im Führerstand einer S-Bahn-Lokomotive in Meißen. © Claudia Hübschmann

Dieser am Haltepunkt Meißen-Altstadt parkende Zug ist anders. Zum Einsteigen gibt es ein Schlückchen Sekt. Im Abteil, wo sonst die Fahrräder parken, werden Schnittchen serviert. Und statt des dunkel uniformierten Zugbegleiters absolviert ein riesengroßer Frosch seine Kontrollgänge.

Dabei sind diese Besonderheiten nur schmückendes Beiwerk. Entscheidend ist eine Szene, die sich in den nächsten Minuten im Obergeschoss des Doppelstockwagens abspielen wird. Der Vorsitzende des Verkehrsverbundes Oberelbe und Meißner Landrat Arndt Steinbach (CDU) greift dort zu einem Füllfederhalter. Gemeinsam mit dem Leiter der DB Regio Südost AG Frank Klingenhöfer unterzeichnet er den Verkehrsvertrag für einen dichteren Takt auf der S-Bahn-Linie 1 durch das Elbtal. Ab 3. April nächsten Jahres rollen die Züge montags bis freitags zwischen 5 Uhr und 8.30 Uhr sowie von 14 Uhr bis 19 Uhr viermal pro Stunde und Richtung.

„Was lange währt, wird gut“, sagt DB-Regio-Chef Klingenhöfer. Der Freistaat habe etwas länger mit dem Bund über Fördermittel für den Öffentlichen Personennahverkehr verhandelt. Die Geduld zahle sich nun aus. Das Netz der S-Bahn könne an die wachsende Stadt Dresden und ihr davon profitierendes Umland angepasst werden. Alle Viertelstunden wird künftig in den Hauptverkehrszeiten eine S-Bahn von Dresden über Radebeul und Coswig nach Meißen pendeln. Gerade einmal 36 Minuten dauert die bequeme Reise vom Hauptbahnhof bis Meißen.

Für Meißens Landrat Arndt Steinbach ist die Unterschrift der letzte größere Akt in seiner Zeit als Vorsitzender des VVO. Turnusgemäß wird der CDU-Politiker die Funktion weitergeben. Er finde, es komme den Kunden sehr entgegen, genau in den Zeiten, wo die meisten Menschen fahren, mehr Züge einzusetzen. Damit sei eine zugleich komfortable als auch bezahlbare Lösung gefunden worden, sagt Arndt Steinbach.

Der am Montag in Meißen unterzeichnete Vertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren und endet – wie der Vertrag für die anderen Leistungen des S-Bahn-Netzes – im Dezember 2027. Um den dichteren Takt auch praktisch auf der Schiene umsetzen zu können, stehen laut Verkehrsverbund aktuell fünf Zuggarnituren bereit. Eine davon dient als Reserve. In den erste Monaten des Betriebes werden die Wagen einer Mitteilung zufolge schrittweise unter anderem mit Klapptischen und Video-Kameras ausgestattet, um sie an das Niveau der übrigen S-Bahn-Wagen anzupassen. Rund zwei Millionen Euro sollen in den Umbau fließen. Als Zugpferd kommen Elektrolokomotiven der Baureihe 143 zum Einsatz. Es handelt sich dabei um ein Modell, das in seinen Ursprüngen auf einen Prototyp der Deutschen Reichsbahn in der DDR zurückgeht. Die Lokomotive gilt aus zuverlässig.

Dass DB Regio und VVO diese Details betonen, kommt nicht von ungefähr. Anfang Dezember sorgte die Mitteldeutsche Regiobahn für Negativ-Schlagzeilen. Üblicherweise sollte das Unternehmen mit 29 Zügen auf den drei Strecken Dresden-Hof, Dresden-Zwickau und Chemnitz-Elsterwerda unterwegs sein. Ein Großteil der Coradia Continental Zügen des französischen Herstellers Alstom musste jedoch in die Werkstatt. Der Grund waren defekte Räder und Türen. Die MRB musste auf Busse, Leihzüge und museumsreifes Material zurückgreifen. Es kam zu Ausfällen.

Auf der S-Bahn-Linie soll das nicht passieren. Werktags nutzen täglich über 9 000 Fahrgäste die Strecke auf dem Gebiet des Kreises Meißen. Von ihnen pendeln rund 7 000 weiter über die Stadtgrenze von und nach Dresden. Durch den verdichteten Takt fahren künftig auf allen wichtigen Strecken des Dresdner S-Bahn-Netzes von und nach Meißen, Tharandt, Pirna und Dresden-Klotzsche in der Hauptverkehrszeit mindestens vier Züge pro Stunde.

