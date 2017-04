Dianabrunnen undicht Die letzte Brunneninspektion brachte es zutage – der Brunnen am Hauptmarkt in Großenhain ist undicht.

Die Figur der Diana auf dem Großenhainer Hauptmarktbrunnen – sie ist das Großenhainer Symbol schlechthin. © Klaus-Dieter Brühl

Wie die Stadtverwaltung kurz vor Ostern mitteilt, besteht derzeit am Dianabrunnen ein größerer Instandsetzungs- und Sanierungsbedarf. Der ist jedoch nicht kurzfristig umsetzbar, so Rathaussprecherin Diana Schulze. Der Grund: Das Wasserbecken ist undicht, außerdem sind die Wasserleitungen kaputt. Die Defekte zwischen Pumpe und Düsenauslässen am Brunnen erfordern jedoch eine längere Reparaturvorbereitung. „Es ist vorgesehen, die Kosten dafür im Doppelhaushalt der Jahre 2018/2019 zu planen, um dann nach Freigabe des Haushalts die Leistungen in diesem Zeitfenster entsprechend umsetzen zu können“, so Stadtsprecherin Diana Schulze. Um die über den normalen Betrieb hinausgehenden Wasserverluste – hervorgerufen durch jene Mängel – möglichst gering zu halten, wird der Brunnen aber erst am 1. Mai in Betrieb genommen. Am 27. August 2016 war der 100. Geburtstag des Großenhainer Dianabrunnens. 1916 war es, als das königstreue Großenhain seinen Herrschern das Wasserspiel widmete.

