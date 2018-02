Dianabrunnen bleibt weiter trocken Voraussichtlich erst in zwei Jahren soll Großenhains Wahrzeichen restauriert werden. Bis dahin sprudelt er nicht mehr.

Der Dianabrunnen ist leer, das Becken ist undicht. © Klaus-Dieter Brühl

Großenhain. Wie geht es weiter mit dem stillgelegten Dianabrunnen? Eine Antwort findet sich im Haushaltsplan-Entwurf, der derzeit im Stadtrat diskutiert wird. Großenhains Wahrzeichen ist dort auf Seite 28 in der Prioritätenliste Instandhaltung zu finden. Mit Mitteln des Programms städtebaulicher Denkmalschutz soll die nötige Sanierung durchgezogen werden. Geplante Kosten: Allein für die Planung stehen circa 50 000 Euro an, die Umsetzung könnte rund 300 000 Euro kosten. „Wenn der Stadtrat den Haushalt so beschließt, können wir die Sanierung 2019 vorbereiten und 2020 die Maßnahme umsetzen“, sagt Stadtsprecherin Diana Schulze.

Das bedeutet aber, dass der Brunnen noch zwei Jahre trocken bleibt. Denn die Stadtväter wissen noch nicht, wie die Wasserverluste der Vorjahre zu erklären sind. Um möglichen Problemen im Untergrund vorzubeugen, wird der Dianabrunnen deshalb bis zur Sanierung im Frühjahr nicht wie alle anderen Wasserspiele angestellt.

