„Diana hat uns zusammengebracht" Der Großenhainer Dianabrunnen wurde im Sommer 100 Jahre alt. Für ein Ehepaar wurde die Göttin der Jagd zur Göttin der Liebe.

Das Ehepaar Klitzke ist gern auf Reisen wie hier am Grand Canyon in den USA. © privat Das Ehepaar Klitzke ist gern auf Reisen wie hier am Grand Canyon in den USA.

Die Jagdgöttin Diana am Großenhainer Marktbrunnen.

Die Jagdgöttin Diana am Großenhainer Marktbrunnen.

Am 27. August war der 100. Geburtstag des Großenhainer Marktbrunnens, auch Dianabrunnen genannt. Diana ist für das Ehepaar Klitzke die Göttin der Liebe. Wissen die offensichtlich nicht in der römischen Mythologie Bescheid? Diana ist doch die Göttin der Jagd. Doch für Christine und Volker Klitzke hat die Dame auf dem Großenhainer Brunnen auch in Liebesdingen ihre Verdienste. Und das kam so:

Es war der 22. Juni 1974. Für die jüngeren Leser: Die Fußballnationalmannschaft der DDR hatte gerade mit 1:0 gegen den künftigen Weltmeister BRD gewonnen. Beim Großenhainer Stadtfest war die große Abendveranstaltung zu Ende und der allgemeine Stimmungspegel noch im grünen Bereich. Das empfanden auch ein paar junger Männer, die sich aus Schule, Lehre und Studium mehr oder weniger gut kannten und zum Stadtfest ihr spontanes Wiedersehen feierten.

Der Abend sollte halt noch nicht zu Ende sein. „Ich war 21 Jahre jung, studierte Maschinenbau und hatte gerade die damals zum Studium gehörenden fünf Wochen militärische Ausbildung überstanden“, erinnert sich der heute 63-jährige Coswiger. Ein Problem gab es aber noch für Volker Klitzke: Der weibliche Anteil für diesen Anlass musste erhöht werden. Courage war gefragt.

Aber da war ja noch Diana. Hilfsbereit hatte sie zugelassen, dass auf einem ihrer Hirsche zwei Mädchen ein Plätzchen fanden. Insbesondere eine von den beiden erweckte Klitzkes Interesse. „Sie erschien mir anfangs zwar etwas zu jung, erweckte aber meinen Tatendrang“, schmunzelt der Coswiger. Jetzt oder nie: Kurze Anfrage, „und nach ein wenig Überlegung sagten beide mutig zu, mit uns Verrückten weiterzufeiern.“ Ein Domizil war schnell gefunden und bei Haynsator, Musik und Erdbeertorte ging´s bis in den frühen Morgen.

Volker und Christine hatten dann immer noch nicht genug. Auch den Sonntag verbrachten beide gemeinsam. Da könnte schon was Ernstes daraus werden! Dass das „zu junge“ Mädchen Christine hieß, schon 23 war, ihr Ingenieurökonomiestudium bereits abgeschlossen hatte, in Weißenfels wohnte und eigentlich nur ihre Freundin in Großenhain besuchte, soll sich erst später herausgestellt haben. Volker nämlich verfolgte sie nach Weißenfels und wurde in der kleinen Junggesellinnenwohnung aufgenommen. Er schaffte sein Studium, und Arbeit für einen jungen Diplomingenieur gab´s auch. Die Wohnung wurde für die beiden und zwei Kinder aber irgendwann zu klein. Also ging´s zurück nach Sachsen. Arbeit in Radebeul und eine Drei-Zimmer-Neubauwohnung in Coswig machten ihr Glück komplett.

Heute sind beide schon 41 Jahre glücklich verheiratet, und der 22. Juni ist ihr Familienfeiertag. „Das Großenhainer Stadtfest ist natürlich eine Pflichtveranstaltung für uns, und wenn möglich, wird beides verbunden“, erzählt Volker Klitzke. Von Diana mit ihrem Brunnen und ihren Hirschen haben die Klitzkes von einem Künstler eine schöne Bleistiftzeichnung anfertigen lassen. Dieses Original hängt an einem Ehrenplatz im Wohnzimmer.

Das Brunnenjubiläum im August konnten die Coswiger aber leider nicht mit feiern. „Denn wir genießen nun schon unseren Ruhestand, und eines unserer Reiseziele lag doch etwas weit weg“, so die Klitzkes.

Kleiner Nachtrag: Ist Diana wirklich nur die Jagdgöttin? Wer bei Wikipedia nachschlägt, lernt, dass sie auch für den Mond, die Geburt und den Schutz von Frauen und Mädchen zuständig ist. Zur Liebe ist es dann nicht mehr weit. Volker Klitzke: „Wir wussten das damals nicht. Zu unserem Glück war sich Diana aber ihrer Verantwortung bewusst.“ (SZ)

