Dialyse hilft Leben retten Beim Tag der offenen Tür im Dialysezentrum Döbeln erfahren Gäste mehr über die Blutwäsche. Helga Winkler fühlt sich gut versorgt.

Helga Winkler muss dreimal in der Woche zur Blutreinigung. Im Dialysezentrum in Döbeln fühlt sie sich gut aufgehoben. Das hat sie Interessierten beim Tag der offenen Tür erzählt. © Dietmar Thomas

In einem Bett liegt eine Puppe, die wie eine alte Dame aussieht. In ihrem linken Arm stecken zwei Schläuche. Mit denen ist sie an das Dialysegerät angeschlossen. Zum Tag der offenen Tür im Nephrocare Dialysezentrum Döbeln bekommen die Besucher gezeigt, wie die Blutwäsche funktioniert.

Eine, die dreimal pro Woche als Patientin in das Dialysezentrum kommt, ist Helga Winkler aus Döbeln. Seit 2010 ist sie auf die Dialyse angewiesen. Nach einem Krankenhausaufenthalt fiel sie plötzlich um. Die Diagnose war akutes Nierenversagen. „Ich bin froh, dass es die Dialyse gibt“, sagt sie. „Sonst wäre ich nicht mehr am Leben.“ In der Praxis fühlt sie sich gut versorgt. „Es gibt Frühstück, Obst und wer möchte, kann auch zu Mittag essen.“ Montags, mittwochs und freitags wird die 68-Jährige hier behandelt. Jedes Mal hängt sie dann vier Stunden und zehn Minuten an der Maschine, die ihr Blut von Giftstoffen befreit. Froh ist Winkler, dass ihr die Behandlung bekommt. „Ich habe danach keine Beschwerden“, sagt sie. „Andere müssen sich hinlegen.“ Allerdings sei ihr Leben durch die drei Behandlungstage, an denen sie sich nichts anderes vornehmen könne, stark eingeschränkt. Doch sie hat sich damit eingerichtet. „Dann erledige ich eben an den Nachmittagen etwas“, meint sie. Auch ihr behinderter Sohn muss damit zurecht kommen, dass seine Mutter auf die Blutwäsche angewiesen ist. Er hat sie immer wieder aufgerichtet. „Für ihn muss ich leben“, meint Helga Winkler. Trotz der Einschränkung kann ein Dialysepatient auch in den Urlaub fahren. „Es gibt Reisekataloge für Dialysepatienten. Auf Schiffsreisen wird sogar eine Dialyse angeboten“, sagt Helga Winkler. Eine Transplantation kam für sie nie infrage. „Da gibt es zu viele Probleme“, meint sie.

Dass eine Transplantation nicht ohne Probleme bleibt und ein gewisses Risiko birgt, wird von einer Krankenschwester bestätigt. Die Betroffenen müssen sich mehr einschränken als Gesunde. Die Einnahme von starken Medikamenten ist ein Muss. Sie verhindern ein Abstoßen des neuen Organs. Trotzdem ist eine erfolgreiche Transplantation für viele die letzte Rettung und ein bedeutender Schritt hin zu mehr Lebensqualität. Schließlich müssen sich auch die Dialysepatienten einschränken. Eine ausliegende Informationsbroschüre beispielsweise gibt Auskunft über die besondere Ernährung bei Niereninsuffizienz.

Das Dialysezentrum wird mit einem Tag der offenen Tür vorgestellt, weil es seit 1. Juli 2017 mit der Nephrocare GmbH, einem Tochterunternehmen der Fresenius Medicalcar AG, einen neuen Betreiber gibt. Patienten, Angehörigen, Pflegedienstmitarbeitern, Fahrern und allen Interessierten gibt das die Möglichkeit, sich über die Behandlungsabläufe zu informieren.

zur Startseite