Dialog mit Tücken In Bischofswerda will Sachsens Ministerpräsident mit Bürgern ins Gespräch kommen – doch das ist gar nicht so leicht.

Stanislaw Tillich auf der Schulbank: Sachsens Ministerpräsident will lernen, mit welchen Sorgen und Wünschen sich die Bürger seines Landes tragen. Am Dienstagabend waren die Oberlausitzer zur Gesprächsrunde eingeladen – und Tillichs Notizzettel schneller gefüllt als gedacht. © Steffen Unger

Das Bischofswerdaer Goethe-Gymnasium ist umstellt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot angerückt. Drinnen im Schulhaus hat sich Wachpersonal postiert. Auf jeder Treppe, in jedem Gang, vor jeder Tür. Ausweis zeigen. Anmeldung zeigen. Taschenkontrolle. Besondere Ereignisse erfordern besondere Maßnahmen: Der Ministerpräsident ist da.

Auch Stanislaw Tillich hat ein Großaufgebot an Mitarbeitern mitgebracht für sein Großprojekt: Mit Einwohnern aus allen Teilen des Landes will er über Sachsens Zukunft diskutieren. Nach den Vogtländern sind an diesem Dienstagabend die Oberlausitzer dran. Alle, die das gerne möchten, sollen mitdiskutieren dürfen. Übers Internet haben sie sich anmelden können. Und damit der Ministerpräsident und seine Gesprächspartner auch wissen, worüber sie dringend reden müssten, hat es im Vorfeld schon mal Vorgespräche gegeben. Dafür wurden nach dem Zufallsprinzip Einwohner ausgesucht, die sich schon mal grob über die Inhalte verständigten. „Die Bürger sollen ja die Themen vorgeben und nicht die Politik“, erklärt der Ministerpräsident. DDie Bürger der Oberlausitz sind für Infrastruktur, Bildung, Gesundheit, Integration und Innere Sicherheit.

EEllen Spengler hat die Kontrollen im Schulhaus erfolgreich passiert. Jetzt sitzt die 69-Jährige im Gesprächskreis zum Thema „Gesundheit“. Sie ist eine von 120 vorwiegend älteren Menschen aus den Kreisen Bautzen und Görlitz, die sich zum Diskussionsabend mit dem Ministerpräsidenten angemeldet haben. Bis aus Weißwasser sind sie nach Bischofswerda gekommen. Ellen Spengler kommt aus Bautzen. Sie arbeitet ehrenamtlich im ambulanten Hospizdienst. Für den Hospizdienst, sagt sie, gibt es viel zu wenig Geld. Und die Angebote reichen längst nicht aus, um den Bedarf zu decken. „Da muss sich ganz dringend etwas ändern“, sagt sie. Und das will sie hier los werden. Zittaus Oberbürgermeister Thomas Zenker hat sich für die „Innere Sicherheit“ entschieden. „Bei uns im Dreiländereck ist die Kriminalität ein großes Thema“, sagt er. Er will die Chance nutzen, es hier anzubringen.

Der Ministerpräsident interessiert sich aber zuerst einmal für die Integration. Er hat sich vorgenommen, in jede Gesprächsrunde mal reinzuschauen. Die „Integration“ hat zwölf Teilnehmer – alles Leute, die beim Integrieren gerne mithelfen: Gerade mal 2,9 Prozent Ausländeranteil hat Sachsen, das muss doch zu schaffen sein. Ein Boxtrainer erzählt, dass er über den Sport vor Jahren schon die Russlanddeutschen erfolgreich integriert hat. Und dass er jetzt bei den muslimischen Jungs eben ein bisschen toleranter sein muss, wenn sie das Training plötzlich unterbrechen, weil es Zeit ist, nach Mekka zu beten. Aber er sagt auch, dass man eben nicht alles nur mit dem Ehrenamt schafft. Der Ministerpräsident schreibt sich Stichpunkte auf Notizzettel, lobt, wie vorbildlich und weit der Landkreis Görlitz beim Integrieren ist, nimmt mit, dass bei der Integration Arbeit und Ausbildung noch manches im Argen liegt. Dann wechselt er das Klassenzimmer. Die anderen wollen ja auch noch mit ihm reden.

Bei der Bildung nebenan geht es gerade um Inklusion. Kann es wirklich gutgehen, wenn alle geistig behinderten Kinder und Zappelphilippe in normale Klassen gehen? Stanislaw Tillich verspricht, dass Sachsen das Förderschulsystem nicht abschaffen werde, sondern dass es generell darum ginge, den Eltern mehr Entscheidungsfreiheit zu lassen. Aber man müsse sich auch überlegen, wie mehr Förderschüler als bisher zu einem ordentlichen Schulabschluss kommen könnten. Das nämlich ist bisher nicht der Fall und ziehe Sachsen im bundesweiten Vergleich nach unten.

Ein Vater aus Herrnhut erzählt, dass sein Sohn sich dreimal vergeblich um ein Studium als Grundschullehrer beworben hat, dass aber dafür nur der Abi-Durchschnitt zählt und sonst gar nichts, und dass sein Sohn da mit 2,4 null Chance habe. Auch wenn er einen noch so guten Grundschullehrer abgeben würde. Tillich notiert sich wieder Stichpunkte auf seine Zettel. Er findet ja auch, sagt er, dass sich die Kultus- und die Wissenschaftsministerin zu diesem Punkt mal zusammensetzen müssten. Schließlich brauchen wir hier in Sachsen dringend junge Lehrer, die sich nicht nur hier ausbilden lassen, sondern später auch hier unterrichten. Aber da bekommt der Ministerpräsident schon wieder das Zeichen, das Thema zu wechseln.

„Demokratie ist wirklich anstrengend“, stellt er auf dem Weg zur „Infrastruktur“ eine Treppe höher fest. Wenn jeder mitredet, kommt man nur schwer auf einen Nenner. Das beste Beispiel dafür lauert im nächsten Klassenzimmer.

Bei der „Infrastruktur“ ist kein Stuhl mehr frei. Hier sitzen Straßenbaubefürworter, Bahnverkehrbefürworter und Radwegebaubefürworter. Der Bautzener Landrat erklärt gerade, dass beim Radwegebau nicht das Geld das Problem ist, sondern die Grundstückseigentümer es sind. Sein Görlitzer Amtskollege fügt hinzu, dass den Kommunen auch die spätere Instandhaltung Probleme macht. Als das Gespräch auf den immer dichter und unberechenbarer werdenden Autobahnverkehr kommt, kann der Ministerpräsident Entscheidendes beitragen: Er habe die A 4 bereits zur Chefsache gemacht, sagt er. Er habe den Wirtschaftsminister gebeten, sich die Unfallsituation genau anzusehen, vor allem im Abschnitt zwischen Pulsnitz und Dresden, sagt er. Und den Innenminister habe er gebeten, die Polizeikontrollen noch weiter zu verstärken, vor allem auch mit dem Hubschrauber.

Zur „Gesundheit“ und zur „Inneren Sicherheit“ schafft es der Ministerpräsident an diesem Abend leider nicht mehr. Nach zwei Stunden ist die eingeplante Gesprächszeit um. Ellen Spengler, die ehrenamtliche Hospizhelferin aus Bautzen, ist trotzdem zufrieden. Sie hat ihr Anliegen, dass es viel zu wenige Hospizdienst-Angebote gibt, in der Gruppe gut anbringen können, erzählt sie frohgestimmt. Es steht jetzt mit auf der Liste der „Handlungsansätze“, die sich in den Diskussionsrunden, ergeben haben. Das alles wird jetzt auch ins Internet gestellt, hat sie erfahren. Und im Herbst soll es zu den Themen dann die „Expertenrunden“ geben und einen Zwischenbericht. Ellen Spengler ist sehr gespannt darauf, sagt sie.

