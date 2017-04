Diakonie will Neubau im August eröffnen In der Einrichtung werden die Fähigkeiten von 18 mehrfach Behinderten gefördert. Einige Bewerbungen gibt es schon.

zurück Bild 1 von 2 weiter Im Neubau der Förder- und Betreuungseinrichtung der Diakonie im Harthaer Gewerbegebiet sind über den Winter die Installationen für die Sanitäranlagen, Lüftung, Elektrik und Heizung erfolgt. Letztere zeigt Thomas Richter, Geschäftsführer Diakonie. © André Braun Im Neubau der Förder- und Betreuungseinrichtung der Diakonie im Harthaer Gewerbegebiet sind über den Winter die Installationen für die Sanitäranlagen, Lüftung, Elektrik und Heizung erfolgt. Letztere zeigt Thomas Richter, Geschäftsführer Diakonie.

Der Neubau der Förder- und Betreuungseinrichtung der Diakonie im Harthaer Gewerbegebiet

Wie eine riesige orangefarbene Schlange zieht sich der Schlauch für die Fußbodenheizung über den Boden der künftigen Förder- und Betreuungseinrichtung der Diakonie. Durch die Trittschall- und Wärmedämmung darunter ist der Boden weich wie Watte. Der Estrich fehlt noch. Er wird als Nächstes verlegt. Da der Rohbau vor dem Winter fertig war, konnten die Handwerker auch in der kalten Jahreszeit arbeiten.

In den vergangenen Wochen sind die Installationen für die Sanitäranlagen, Heizung, Lüftung und Elektrik erfolgt. Ist der Estrich getrocknet, werden die Decken eingezogen. Parallel dazu ist die Wärmedämmung des Flachbaus von außen geplant. „Ziel ist es, dass wir die Einrichtung mit Beginn des Schuljahres 2017/18 eröffnen und die ersten Betreuten einziehen“, sagt Thomas Richter, Geschäftsführer der Diakonie Döbeln.

In dem Neubau im Harthaer Gewerbegebiet entstehen drei Gruppenräume, in denen insgesamt 18 geistig und/oder körperlich Schwerstbehinderte betreut werden können. „Es gibt bereits erste Bewerbungen für die Plätze. Aber wir freuen uns über weitere Anfragen“, so Richter. Wer einen Platz in der Förder- und Betreuungseinrichtung erhält, entscheidet nach einer Begutachtung des Betroffenen der Kommunale Sozialverband (KSV) Sachsen.

Die Werkstätten zurück 1 von 4 weiter In der Außenstelle Hartha der Roßweiner Werkstätten arbeiten etwa 100betreute Mitarbeiter. Im neuen Gebäude im Harthaer Gewerbegebiet werden 18 Förder- und Betreuungsplätze geschaffen. Der Bau und die Einrichtung kosten rund 1,16 Millionen Euro. Von der Sächsischen Aufbaubank kommt Fördergeld in Höhe von rund 895000 Euro. Der Landkreis gibt 112000 Euro dazu, und die Diakonie Döbeln als Träger des Vorhabens investiert 152000 Euro.

An diesen oder an die Diakonie Döbeln sollten Interessierte ihren Antrag richten. Aufgenommen werden Frauen und Männer ab Beendigung der Schule bis zum Eintritt in die Rente. „Die meisten kommen aus Familien, für die die Betreuung ihrer Angehörigen in einer Einrichtung eine große Entlastung bedeutet“, so Richter. Obwohl gesetzlich bisher nicht vorgesehen, hätten sich aber auch schon einige Heimbewohner vor Gericht den Aufenthalt in einem Haus, wie es in Hartha entsteht, erstritten.

Klar ist bereits, dass fünf Personen aus der Roßweiner Gruppe mit ihren Betreuern nach Hartha umziehen, weil sie in der Nähe wohnen. Da es auch für Roßwein drei bis vier Bewerber gibt, die bisher nicht aufgenommen werden konnten, werden durch den Umzug der fünf Frauen und Männer dort nur ein bis zwei Plätze frei.

Insgesamt sind in dem neuen Haus in Hartha künftig sechs Betreuer tätig. Anfangs werden voraussichtlich zwei von Roßwein mit nach Hartha gehen. „Außerdem wollen wir interne Bewerbungen berücksichtigen“, erklärt der Geschäftsführer. Neueinstellungen seien zu Beginn nicht vorgesehen.

In drei Räumen werden sich jeweils zwei Mitarbeiter um sechs Personen kümmern. Von einem Fahrdienst werden sie montags bis freitags gegen 7.30 Uhr gebracht und um 14.30 Uhr wieder abgeholt. In dieser Zeit sollen ihre Fähigkeiten mit Spielen, Beschäftigungen, aber auch kleinen gemeinsamen Unternehmungen so gefördert und entwickelt werden, dass der eine oder andere später vielleicht sogar eine leichte Arbeit in den gegenüberliegenden Werkstätten der Diakonie übernehmen kann. Die arbeiten im Metall und Holzbereich.

Damit die Einrichtung den individuellen Bedürfnissen jedes Einzelnen gerecht werden kann, entstehen auch Räume für Einzeltherapien sowie ein Entspannungs- und ein Ruheraum. Von jedem Gruppenraum führt eine Tür direkt auf eine überdachte Terrasse, wo sich alle gemeinsam treffen können. Wie die Außenanlagen gestaltet werden, steht noch nicht fest. „Sie sind als Einzige noch nicht ausgeschrieben“, sagt Thomas Richter.

zur Startseite