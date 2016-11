Diakonie und „Lichtblick“ helfen aus der Klemme Nicht wenige Döbelner leben am Rande der Armut. Die Schuld liegt selten bei den Antragstellern.

Mandy Schubert vom Diakonischen Werk Döbeln arbeitet seit 2006 eng mit der Stiftung „Lichtblick“ der Sächsischen Zeitung zusammen. Sie unterstützt Hilfsbedürftige bei der Antragstellung. Die Bearbeitungszeit liege bei zwei bis drei Wochen, sodass das Geld zügig und ohne viel Bürokratie bei den Menschen in einer Notlage ankommt. © André Braun

Der flapsige Spruch „Am Ende des Geldes ist noch so viel Monat übrig“ ist für zahlreiche Altkreisbewohner traurige Realität. In den seltensten Fällen sei das durch eine unbedachte Handlung, einen unüberlegten Spontankauf oder Ähnliches selbst verschuldet. Im Gegenteil: „Oft ist das Einkommen von Familien, Alleinlebenden oder Alleinerziehenden so niedrig, dass es zwar ausreicht, um den Lebensunterhalt, also die Miete, Versicherungen, Heizkosten und Lebensmittel zu bezahlen. Doch kommen unerwartete Ausgaben hinzu, übersteigen diese dann das Budget, da die Leute kaum eine Möglichkeit haben, Geld zurück zu legen“, erklärt Mandy Schubert vom Diakonischen Werk Döbeln.

Die Sozialarbeiterin stellt für diejenigen, die zu ihr zur Beratung kommen, in begründeten Notfällen auch Spendenanträge – darunter bei der Stiftung „Lichtblick“ der Sächsischen Zeitung. Über diese konnten zwischen dem 26. November 2015 und dem 18. Oktober dieses Jahres 24 Antragsstellern geholfen werden. Insgesamt flossen rund 10 000 Euro Spendengeld an Hilfsbedürftige in der Region Döbeln. Die Verwendungszwecke sind vielfältig: vom Geld für den Lebensunterhalt über Erstattung von Fahrtkosten im Krankheitsfall bis hin zu technischen Geräten. Denn „Lichtblick“ hilft zum Beispiel auch bei größeren Anschaffungen wie einem Kühl- und Gefrierschrank oder einer Waschmaschine. „Gerade für den Kauf einer Waschmaschine wird Geld gebraucht. Wer Geld für die Wohnungserstausstattung bekommt, darf in der Regel nur gebrauchte Sachen kaufen. Und da kann es dann schon mal sein, dass eine Waschmaschine nach zwei, drei Jahren kaputt ist“, sagt sie.

So geht die Hilfe zurück 1 von 5 weiter Die 21. Spendenaktion Lichtblick ist gestartet. Im Dezember 1996 bat Lichtblick erstmals um Spenden für Menschen in Ostsachsen, die unschuldig in Not geraten sind. Der Überweisungsbeleg gilt bis 200 Euro als Spendenquittung. Für größere Spenden senden wir bei Angabe der Adresse eine Bescheinigung. Ihr Kontakt: Hilfesuchende wenden sich bitte an die Wohlfahrtsverbände wie die Diakonie in Döbeln, die Kommunen sowie die Kirchgemeinden im Altkreis Döbeln. Erreichbar ist die Stiftung Lichtblick montags bis donnerstags von 9 bis 16Uhr, Telefon 0351 4864-2846, Fax -9661, E-Mail: Lichtblick@ddv-mediengruppe.de Post: Sächsische Zeitung, Stiftung Lichtblick, 01055 Dresden Konto-Nummer: Ostsächsische Sparkasse Dresden IBAN: DE88 8505 0300 3120 0017 74

Es gebe zwar die Alternative, dafür beim Jobcenter ein Darlehen zu beantragen. „Aber das muss auch zurückgezahlt werden, was bei einem geringen Einkommen schwierig sein kann“, verdeutlicht Mandy Schubert.

Außer diesen teuren Sonderausgaben seien gewisse Übergangsphasen ein Risiko, dass das Geld zum Miete zahlen und Leben nicht reicht: von Arbeitslosengeld (ALG) II in die Rente zum Beispiel. Das hänge mit der unterschiedlichen Auszahlweise zusammen. „ALG II wird im Voraus bezahlt, die Rente rückwirkend. Plötzlich muss das Geld, das für vier Wochen gerade so genug ist, für acht Wochen reichen. Das ist kaum möglich“, sagt Mandy Schubert.

Die Stiftung „Lichtblick“ hat der Diakonie Döbeln zudem 3 000 Euro für einen Nothilfefonds zur Verfügung gestellt. „Das Geld reicht für zehn bis zwölf Monate. Es werden kleine Beträge ausgezahlt. Zum Beispiel wenn jemand am Monatsende kommt, kein Geld mehr fürs Essen hat, oder mal eine Fahrt zum Arzt bezahlt werden muss“, sagt die Sozialarbeiterin.

Altersmäßig lasse sich keine Häufung bei den Antragstellern ausmachen. „Zwei Drittel sind Familien beziehungsweise Alleinerziehende“, so Mandy Schubert. Seit 2006 kooperiert die Diakonie mit der Stiftung. Im Schnitt würden zwischen 20 und 30 Anträge pro Lichtblick-Jahr bewilligt.

