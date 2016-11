Diakonie sagt Mahlzeit Mit einer außergewöhnlichen Aktion lädt der Pirnaer Verein zu einer besonderen Mittagspause ein. Vielleicht wird daraus mehr.

Tobias Hupfer und Konstanze Kawan sichten schon mal das Geschirr, das für die Aktion Mahl-Zeit gebraucht wird. © Kristin Richter

Dienstagmorgen im Nachbarschaftsraum der Diakonie Pirna auf der Remscheider Straße. Tobias Hupfer zählt schon mal die Teller durch. „Ja, das dürfte reichen“, meint er. Dann schaut er nach der großen Suppenkelle. Alles da, genauso wie weiteres Besteck und Geschirr. Das wird auch bald benötigt, denn die Diakonie Pirna hat sich anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens etwas Besonderes einfallen lassen. Unter dem Motto „Mahl-Zeit“ lädt der Verein in den Monaten Dezember bis Februar zu insgesamt sechs Veranstaltungen ein, bei denen ein warmes Mittagsessen angeboten wird.

„Es geht uns darum, dass möglichst viele Menschen zusammenkommen, gemeinsam ihre Mittagspause verbringen und einfach im Warmen sitzen“, erklärt Hupfer, der für den Fachbereich Offene Sozialarbeit der Diakonie Pirna verantwortlich ist.

Nicht nur die Mitarbeiter der Diakonie oder Menschen mit einem schmalen Geldbeutel werden zu Tisch gebeten. „Jeder, wirklich jeder ist uns sehr herzlich willkommen“, betont Öffentlichkeitssprecherin Konstanze Kawan. Deshalb wurden die Zeiten auch extra mittagspausenfreundlich gelegt, nämlich von 12 bis 14 Uhr. „Wir hoffen, dass zum Beispiel Berufstätige vorbeischauen“, erklärt Kawan. Es darf auch gerne interkulturell werden. „Zahlreiche Menschen mit Migrationshintergrund werden von der Diakonie betreut. Willkommen!“, lädt Hupfer schwungvoll ein.

Die Tische werden in den unterschiedlichen Einrichtungen der Diakonie gedeckt. Unter anderem gibt es Leckeres im Evangelischen Kinderhaus, im Sozialen Möbeldienst an der Rottwerndorfer Straße sowie im Kirchgemeindezentrum in Copitz. Aber auch im Diakonie-Zentrum Neustadt wird gekocht. Auf dem Speiseplan stehen unter anderem deftige Eintöpfe, Spaghetti mit Soße und Klassiker wie Soljanka. Die Mitarbeiter der jeweiligen Einrichtung helfen bei der Zubereitung. Pro Mittagessen wird um einen Obolus von einem Euro gebeten.

Auf die Frage, mit wie vielen Besuchern die Gastgeber pro Mahlzeit rechnen, muss Tobias Hupfer passen. „Das können wir nicht abschätzen. Aber sicher ist, dass wir nicht alleine sitzen“, sagt er. Die Werbung für das Projekt ist bereits angelaufen. So hängen beispielsweise in jeder Diakonie-Einrichtung entsprechende Einladungen mit den konkreten Terminen aus.

Überhaupt sieht Tobias Hupfer die Veranstaltungsreihe als Modellprojekt. „Wenn die Aktion gut angenommen wird, könnte ich mir vorstellen, sie in der nächsten kalten Saison fortzuführen“, überlegt Hupfer laut. Das hinge jedoch auch davon ab, ob sich andere Kooperationspartner mit in die „Mahl-Zeiten“ einklinken. Schon jetzt macht zum Beispiel die Evangelische Kirchgemeinde Pirna mit.

