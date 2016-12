Diakonie Pirna entzündet Friedenslicht In Graupa können Kerzen an diesem symbolischen Feuer entzündet werden.

So wie hier im Vorjahr in Lohmen wird das Friedenslicht nach Graupa getragen. © Archiv: Marko Förster

All jene, die ein helles Zeichen für den Frieden auf der Welt setzen möchten, können dies nun auf ganz besondere Weise tun: Im Diakonischen Altenzentrum Graupa können Kerzen am sogenannten Friedenslicht entzündet und dieses symbolische Feuer mit nach Hause genommen werden. Nach Auskunft von Heimleiterin Maja Weigoldt wurde das Friedenslicht von Bethlehem aus – die Stadt, in der Jesus geboren wurde – in Sicherheitslaternen nach Wien geflogen. Von dort aus transportieren es bahnreisende Pfadfinder weiter. Am dritten Advent wurde das Licht in der Dresdner Hofkirche nach Sachsen ausgesendet. Eines davon kündet nun in Graupa von Frieden und Versöhnung. (SZ)

