Diakonie feiert Richtfest für Seniorenheim In Mittelherwigsdorf entsteht ein neues Seniorenpflegeheim. Ab September sollen hier 26 Menschen betreut werden.

Am Freitagnachmittag ist Richtfest für den Neubau am Altenpflegeheim Wichernhaus in Mittelherwigsdorf gefeiert worden - von links nach rechts: Jörg Dörndorfer von der bauausführenden Firma aus Hochkirch; die Prokuristin der Diakonie Löbau-Zittau, Birgit Wagner; Diakonie-Geschäftsführer Albrecht Ludwig sowie Heimpflegedienstleiterin Ines Bahr und Marcus Dörndorfer von der Hochkircher Baufirma. © Rafael Sampedro

Mittelherwigsdorf. Die Diakonie Löbau-Zittau hat am Freitagnachmittag an ihrem Standort am „Wichernhaus“ in Mittelherwigsdorf für den Neubau des Seniorenpflegeheimes mit den Baufirmen Richtfest gefeiert.

Nach der Grundsteinlegung im Oktober 2016 sind die Bauarbeiten zügig vorangegangen. Die Diakonie investiert für den Neubau etwa 1,8 Millionen Euro. Schon im September soll das Haus eröffnet werden. 26 an Demenz erkrankte Leute sollen dann hier fachgerecht betreut werden. (szo/hg)

