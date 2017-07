Diagnose Parkplatznot Die Stellflächen am Freitaler Klinikum sind seit jeher rar. Doch bald soll es Entlastung geben.

Keine freie Lücke mehr: Am Klinikum ist Parken mitunter Glückssache. © Karl-Ludwig Oberthür

Wer am Freitaler Krankenhaus nach einem Parkplatz sucht, der gibt manchmal entnervt auf: „Einige parken dann in den Seitenstraßen im Wohngebiet oder auf dem Rewe-Parkplatz“, erzählt eine Patientin. Sie kennt die Zustände auf dem Parkplatz vor dem Klinikum in der Bürgerstraße, zweimal die Woche kommt sie her. „Wenn ich nichts finde, warte ich so lange, bis etwas frei wird“, erzählt sie. Bis dahin vergehen mitunter Minuten. Und manchmal sind die Parklücken eng: „Eine andere Autotür hat hier schon eine Beule in mein Auto gemacht“, sagt sie.

Das Parkproblem am Klinikum ist immer wieder Inhalt von Patienten- und Besucherbeschwerden, bestätigen die Weißeritztal-Kliniken. Die Kritik wird sehr ernst genommen, sagt Torsten Bochannek, Assistent der Geschäftsleitung: „Das Thema ist sehr akut. Wir wissen, dass wir eindeutig zu wenig Stellflächen bereitstellen können.“ Die steigende Zahl ambulanter und stationärer Patienten verschärft das Problem. Bochannek schätzt, dass zwischen 200 und 300 Parkplätze benötigt werden. Zur Verfügung stehen – wenn auch kostenlos – aber nur 140 Plätze. Davon werden 46 Plätze für Patienten und Besucher vorgehalten. Weitere 56 sind direkt am Haus für Mitarbeiter reserviert. Zusätzlich dazu gibt es 38 Plätze, die durch eine Schrankenanlage getrennt sind, und von 6 bis 15 Uhr durch die Mitarbeiter genutzt werden. Die Schranke wird nach 15 Uhr für Besucher geöffnet, was für eine leichte Entlastung zu den Besuchszeiten am Nachmittag führt. Lange suchen müssen zumindest Hochschwangere nicht. Seit 2012 ist für Mütter, die kurz vor der Entbindung stehen, der Storchenparkplatz reserviert.

Für alle anderen dagegen geht die Suche nach einem Parkplatz weiter. Das Klinikum ringt um eine Lösung. „Aufgrund des Platzmangels am innerstädtischen Standort in Freital konnten wir bis jetzt keine deutliche Verbesserung herbeiführen“, sagt Torsten Bochannek. Dabei hatte das Klinikum durchaus Versuche unternommen, die Lage zu entspannen. So hatte es vor einigen Jahren seinen Parkplatz erweitert. Später bot es an, weitere Stellflächen anzumieten. Diese hätten Mitarbeiter gegen ein kleines Entgelt nutzen können. Das hätte Parkplätze für Besucher und Patienten frei gemacht. Doch wegen der geringen Nachfrage wurde die Idee nicht verwirklicht. „Sicher ist, dass wir das Problem ohne zusätzliche Flächen nicht lösen können“, sagt Bochannek.

Auch die Stadt weiß um die Probleme. Das bestätigt Katrin Reis, Büroleiterin von Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU). „Seit Jahren signalisiert Helios bei der Stadt zunehmend Parkplatzprobleme.“ Zuletzt im April. Auf seiner Unternehmertour hatte Oberbürgermeister Uwe Rumberg Halt im Klinikum gemacht. Dabei sprach die Geschäftsführung erneut das Thema an. „Es wurden gemeinsam im persönlichen Gespräch die bestehenden Möglichkeiten zum Erwerb von Grundstücken diskutiert“, sagt Torsten Bochannek.

Und tatsächlich scheint das Gespräch etwas gebracht zu haben. „Es wurden nochmals alle der Stadt zur Verfügung stehenden Flächen in der Nähe des Krankenhauses geprüft“, sagt Katrin Reis. Dabei konnte diesmal tatsächlich eine Lösung gefunden werden, die für beide Parteien passt. Wo sich die Fläche befindet und wie viele Stellflächen sie hergeben würde, dazu wollen Klinikum und Stadtverwaltung aber vorerst nichts sagen. Zunächst müsse der Stadtrat eine Entscheidung treffen. Das Thema soll in der Sitzung am 31. August auf der Tagesordnung stehen, heißt es.

Beatrice Weller hat Glück gehabt. Zusammen mit ihrer Tochter besucht sie ihre Mutter im Krankenhaus. Auf dem Parkplatz hat sie sofort eine freie Lücke gefunden – die letzte: „Ich hab’ bisher immer einen Parkplatz gefunden. Allerdings komme ich immer zu Zeiten hierher, wo nicht so viel Besucherandrang ist“, sagt sie. Für einen Parkplatz wäre sie auch bereit, eine kleine Gebühr zu bezahlen. „Heutzutage muss man ja überall zahlen“, sagt sie.

