Diagnose Darmkrebs

Es gibt viele Patienten mit Darmkrebs, bei denen die Krankheit durch eine Vorsorgedarmspiegelung hätte vermieden oder früher diagnostiziert werden können.

Dr. med. Tillmann Bert ist Leiter der Klinik für Innere Medizin am Elblandklinikum Radebeul.

Dr. med. Philipp von Breitenbuch ist Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- Gefäß- und endovaskuläre Chirurgie in Radebeul.

Darmkrebs ist eine der häufigsten Krebsarten. Im Laufe eines Lebens erhält jeder Siebzehnte diese bedrückende Diagnose. Jährlich erkranken in Deutschland über 60 000 Menschen an Darmkrebs, mehr als 25 000 Betroffene sterben daran. Für jeden Erkrankten ist diese Nachricht zuerst einmal ein schwerer Schock. Dabei ist Darmkrebs heilbar, wenn er frühzeitig erkannt wird. Der Großteil der Darmkrebserkrankungen entwickelt sich über viele Jahre aus zunächst gutartigen Darmpolypen. Dr. med. Philipp von Breitenbuch ist Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und endovaskuläre Chirurgie, Dr. med. Tillmann Bert Leiter der Klinik für Innere Medizin am Elblandklinikum Radebeul. Beim SZ-Gesundheitsforum zum Thema Darmkrebs können Interessierte von ihnen Informationen über neueste Diagnostik- und Behandlungsmethoden auf dem Gebiet der Dickdarmerkrankungen erhalten und ihre Fragen stellen.

Herr Dr. von Breitenbuch, Herr Dr. Bert, wo liegen die Risikofaktoren der Erkrankung?

Dr. von Breitenbuch: Generell steigt das Risiko mit dem Lebensalter. Aus diesem Grund wird mit 55 Jahren die Vorsorgedarmspiegelung empfohlen. Patienten mit erstgradigen Verwandten, z. B. Vater oder Mutter, die unter Darmkrebs leiden, haben ein höheres Darmkrebsrisiko als die Allgemeinbevölkerung. Zudem gibt es Erbkrankheiten, bei denen ein hohes Risiko besteht, in jungem Alter an Darmkrebs zu erkranken.

Bei Früherkennung ist Darmkrebs gut behandelbar. Werden die angebotenen Vorsorgemaßnahmen ausreichend genutzt?

Dr. Bert: Die Vorsorgemaßnahmen müssten noch besser genutzt werden. Es gibt viele Patienten mit Darmkrebs, bei denen die Krankheit durch eine Vorsorgedarmspiegelung hätte vermieden oder früher diagnostiziert werden können. Ursächlich hierfür ist eine unbegründete Angst vor der Darmspiegelung. Mittlerweile wird die Darmspiegelung mit Schlafmedikamenten schonend und schmerzlos durchgeführt. Die Komplikationen der Untersuchung sind gering, so dass man vor der Untersuchung keine Angst mehr zu haben braucht.

Welche diagnostischen Verfahren sind beim Verdacht auf Darmkrebs in den Elblandklinikum Standard?

Dr. von Breitenbuch: Zur Diagnose des Darmkrebses ist die Darmspiegelung die Methode der Wahl. Wenn sich die Diagnose bestätigt hat, werden in Abhängigkeit von der Lokalisation des Tumors im Dickdarm/Enddarm verschiedene weitere Untersuchungen wie (Kontrastmittel)-Ultraschall, Computertomographie, MRT und Endosonographie durchgeführt, um die optimale Behandlung in Abhängigkeit von der Tumorausbreitung festzulegen. Alle Patienten mit Darmkrebs werden bei uns in einer interdisziplinären Tumorkonferenz besprochen, um die beste individuelle Therapie für jeden Patienten zu beschließen.

Welche Möglichkeiten der Therapie schließen sich für Betroffene an?

Dr. Bert: Wichtig ist, dass der Beschluss der Tumor(krebs-)konferenz über das individuelle Therapiekonzept mit dem Patienten besprochen wird. Zumeist wird zuerst der Tumor operativ entfernt. Dies kann je nach Tumorlokalisation und -ausbreitung über einen Bauchschnitt oder über die „Schlüssellochmethode“ sicher und schonend erfolgen. Insbesondere bei Krebs im Enddarmbereich kann eine kombinierte Therapie aus Strahlen- und Chemotherapie vor einer Operation notwendig sein. Sollte sich der Tumor im Bauch oder in der Leber weiter ausgebreitet haben, können diese Tumorabsiedlungen (Metastasen) ebenfalls bei uns am Elblandklinikum Radebeul operativ entfernt oder verödet werden. Selbst wenn der Tumor auf das Bauchfell gestreut hat, können wir inzwischen bei ausgewählten Patienten entsprechende Operationen in Kombination mit einer Chemotherapie lokal im Bauchraum durchführen. In Abhängigkeit vom Tumorstadium schließt sich an die Operation gegebenenfalls eine Chemotherapie an. Um die Patienten mit ihrer Diagnose nicht allein zu lassen, arbeiten wir intensiv mit vielen niedergelassenen Kollegen zusammen.

Das SZ-Gesundheitsforum „Darmkrebs – eine Erkrankung, die uns alle ereilen kann“ findet am 22. März 2017, 18 Uhr im Elblandklinikum Radebeul, Heinrich-Zille-Straße 13, Patientenlounge, Erdgeschoss, statt. Der Eintritt ist frei. Aufgrund des begrenzten Platzes wird um Anmeldung unter 03521 41045520 oder 0351 837475670 gebeten.

