Diagnose Abschiedsschmerz Mit 80 Jahren macht Dresdens älteste Kinderärztin Schluss. Ein Abspann mit Tränen, Blumen und einem neuen Leben.

An erster Stelle kamen für Ljudmila Bartz immer ihre kleinen Patienten. Nun gibt sie den Schlüssel ab. © Christian Juppe

Diese kahlen, kalten Wände, das passt überhaupt nicht zu ihr. Noch vor wenigen Tagen war das Sprechzimmer in der Praxis auf der Theresienstraße von unzähligen Kinderfotos geschmückt. Nun fehlen sie, und auch Ljudmila Bartz wird fehlen. Am Freitag übergibt sie symbolisch den Schlüssel an ihren Nachfolger. Nach mehr als 50 Jahren geht Dresdens älteste Kinderärztin mit fast 81 in den Ruhestand. Es braucht nicht viele Worte, um zu verstehen: Es ist ein schwerer Abschied. Für alle.

Vor 42 Jahren, am 31. Mai 1975, erschien schon einmal ein Zeitungsartikel über Ljudmila Bartz. Das Sächsische Tageblatt stellte die damalige leitende Kinderärztin der Poliklinik Dresden-Neustadt in einem großen Bericht vor. Darin erzählte sie, dass sie sich „an der Ufern der Elbe ebenso heimisch fühle wie auf der Krim“, wo sie geboren wurde. Beim Medizinstudium in St. Petersburg hatte sie ihren deutschen Mann Joachim kennengelernt und war ihm 1962 zunächst nach Berlin gefolgt. Seit 1964 lebte und arbeitete sie in Dresden, die letzten 30 Jahre hier in dieser Praxis, in der jetzt nur noch die Blumensträuße die Abschiedsstimmung etwas farbenfroher machen. Ein Vierteljahr lang wird nun groß umgebaut. Danach praktiziert hier Dr. Sascha Ifflaender.

Drei Generationen von Kinderpatienten, um die sich Ljudmila Bartz bei allen kleinen und großen Wehwehchen gekümmert hat, müssen nun stark sein. Einigen fällt der Abschied schwerer als anderen. Für manche ist es persönliche Tragödie. Beim letzten Besuch weinen die Mütter, wollen ihre Ärztin umarmen und von früher erzählen. Für Ljudmila Bartz macht es das nicht leichter. „Deswegen haben wir lange überlegt, ob wir so offen mit unserem Rückzug umgehen sollten“, sagt sie und spricht dabei für sich und für Schwester Petra, die unersetzliche Frau an ihrer Seite, die seit Jahrzehnten mit ihr durch dick und dünn gegangen ist und ihr immer den Rücken freigehalten hat.

„Wir sind wie eine Familie“, sagt Schwester Petra. Vor einem Jahr entschieden sie gemeinsam, dass die richtige Zeit gekommen sei. Vielleicht hätten sie auch noch ein oder zwei Jahre drangehängt, aber der neue Mietvertrag hätte wieder über fünf Jahre abgeschlossen werden müssen. Außerdem haben die Kinder schon lange gedrängelt.

„In den ersten Wochen tat es besonders weh“, sagt Ljudmila Bartz. „Ich konnte mir ein Leben ohne meinen Beruf nie vorstellen. Es fällt mir sehr schwer, meine Patienten loszulassen.“ Dass sich nun jeder von ihr verabschieden wollte, belastete sie zuletzt, nicht nur, weil die eng getakteten Sprechzeiten vorn und hinten nicht mehr reichten. Zwischen 50 und 70 Patienten untersuchte Ljudmila Bartz täglich. Und bis zur letzten Sprechstunde wurde durchgezogen. Das war immer ihr Stil. Jeder Patient war gleich wichtig, egal, ob alt oder jung, bekannt oder neu, Deutscher oder Russe. Vor allem viele russischsprachige Dresdner suchten ihre Nähe. Für sie war die Ärztin nicht zuletzt eine Brücke zur Integration.

Egal, wer da zur Tür hereinkam, Frau Doktor kannte die Patientenakte stets auswendig. „Sie brauchte nie einen Computer. Sie war selbst der Computer“, schwärmt Schwester Petra, die selbst zumindest noch ein Jahr in der neuen Praxis aushelfen wird. Ein kleiner Trost für die Patienten.

Wenn Ljudmila Bartz nun am Freitag die Praxistür hinter sich schließt, dann startet sie in ein neues Leben, das ganz sicher nicht langweilig werden soll. Sie möchte sich mehr mit der digitalen Welt beschäftigen, sich als Erstes ein Smartphone zulegen und Whatsapp installieren.

In einer Woche geht es dann erst einmal für zehn Tage in den Urlaub nach Griechenland – gemeinsam mit Schwester Petra. Ob sie sich auch unter der Akropolis noch siezen werden, verraten sie nicht.

zur Startseite