Diagnose: Abgestempelt Dr. Andreas Jenke will HIV-Patienten in Dresden ein wenig Normalität schenken. Jetzt wird er für seinen Einsatz geehrt.

Alles auf Grün: Dr. Andreas Jenke erhält kommende Woche die Sächsische Aids-Medaille. © René Meinig

Apfelgrün wie die Hoffnung. Das ist es doch! Noch nicht so abgedroschen und irgendwie frisch. Andreas Jenke erfreut sich noch heute jeden Morgen am Design seine Praxisräume. Längst ist das Apfelgrün zu seinem Markenzeichen geworden.

Nach seiner Ausbildung als Internist und ersten Jahren als angestellter Arzt an der Uni-Klinik eröffnete Jenke 2007 seine Hausarztpraxis schräg gegenüber der Schauburg in der Neustadt. Der 46-Jährige könnte damit heute – trotz der schicken Einrichtung – ein Hausarzt unter vielen sein. Doch Jenke hat sich eine besondere Herausforderung gesucht.

2013 erwarb er als erster niedergelassener Arzt in Dresden die Genehmigung, Patienten mit HIV zu behandeln. Bis dahin mussten die Betroffenen immer in die großen Kliniken gehen – und trugen damit häufig den Stempel „HIV-positiv“ für jeden sichtbar auf der Stirn. Im Zweifel fuhren sie dann sogar lieber nach Berlin, um sich in den dortigen Spezialpraxen ein Mindestmaß an Anonymität zu bewahren.

„Seit 2011 bekam ich immer mehr Anfragen, ob ich auch HIV behandeln könnte“, erinnert sich Jenke. Mit seinem Schwerpunkt Hämatologie schien er dafür prädestiniert zu sein. Zunächst lehnte er ab. „Als normaler Hausarzt hast du im Laufe deiner Karriere vielleicht ein oder zwei HIV-Patienten. Das ist natürlich viel zu wenig.“ Um trotzdem einen hohen Qualitätsstandard zu gewährleisten, müssten Ärzte eine Genehmigung erlangen, bevor sie HIV behandeln dürften.

Als ihn immer mehr Anfragen erreichten, wurde Jenke doch nachdenklich. Schließlich machte er die nötige Fortbildung als Infektiologe – und bestand die Prüfung. Mit seinem neuen Angebot hatten Betroffene ab 2013 erstmals die Chance, einen Arzt aufzusuchen, ohne dabei sofort stigmatisiert zu werden. Von Anfang an arbeitete Jenke eng mit der Aids-Hilfe Dresden zusammen und engagierte sich auch ehrenamtlich für den Verein. „Noch immer gibt es in unserer Gesellschaft keinen offenen Umgang mit dem Thema HIV und Aids.“ Ängste und Vorurteile sind fest in den Köpfen der Leute verwurzelt. Dagegen will Jenke kämpfen. In seiner Praxis sitzen die HIV-Patienten gemeinsam mit Schnupfennasen und umgeknickten Knöcheln im Wartezimmer.

„Ich war selbst überrascht über den Zuspruch und hätte nicht geglaubt, dass der Bedarf so hoch ist“, sagt Jenke. Anfangs meldete sich jede Woche ein neuer HIV-Patient bei ihm. Aus ganz Ostsachsen und sogar aus anderen Bundesländern suchten sie Hilfe. Bald sprengte die Nachfrage seine Kapazitäten. Ein Aufnahmestopp kam aber nicht infrage. Inzwischen arbeiten fünf Ärzte in Jenkes Praxis, von denen zwei HIV-Patienten behandeln. „Mein Ziel ist es, für alle Betroffenen möglichst viel Normalität herzustellen.“ Heißt: eine Tablette am Tag und einmal im Quartal eine Blutabnahme. „Dann haben HIV-Patienten eine fast normale Lebenserwartung.“

Heute werden in Jenkes Praxis etwa 200 Betroffene behandelt. In ganz Sachsen sind derzeit etwa 2 700 Menschen HIV-positiv, schätzt das Robert-Koch-Institut. Etwa 700 davon wüssten davon allerdings nichts.

Wenn es nach Jenke ginge, müssten die Krankenkassen deswegen schon längst kostenlose Check-ups anbieten. Bislang übernehmen sie aber nur in begründeten Verdachtsfällen die Kosten. Ansonsten bleibt in Deutschland nur der Test beim Gesundheitsamt. In vielen anderen Ländern sei dagegen der Schnelltest für zu Hause schon Standard.

Jenkes Engagement für einen offeneren Umgang mit HIV ist derweil nicht unbemerkt geblieben. Für seine, wie es heißt, „herausragenden Leistungen im Kampf gegen HIV und Aids“ wird ihm kommenden Dienstag die Sächsische Aids-Medaille verliehen. Die Auszeichnung gibt es seit 2006. Gesundheitsministerin Barbara Klepsch (CDU) wird die Ehrung im Café von Zoras „Carte Blanche“ persönlich vornehmen.

„Ich war sehr überrascht, denn ich mache ja eigentlich nur meinen Job“, sagt Jenke. „Trotzdem freue ich mich natürlich riesig und fühle mich auf meinem Weg bestätigt.“ Ein Weg, der noch weit ist. Und irgendwie auch apfelgrün, wie die Hoffnung.

