Dia-Show über Norwegen

Mügeln. Nina und Thomas W. Mücke nehmen die Gäste der Dia-Show im Mügelner Ratssaal auf eine Reise nach Norwegen mit. Sie schwärmen vom Rauschen der riesigen Wasserfälle und von den längsten und tiefsten Fjorden der Welt. Sie erzählen von ihren Erlebnissen bei einer Gletschertour über das Blaueis, von einer Schiffsreise mit der Hurtigroute über den Polarkreis, auf die Lofoten und einer Wanderung auf den höchsten Berg Norwegens, dem Galdhöppigen. Wer schon einmal in Norwegen gewesen sei, könne seine Erinnerungen aufzufrischen. Thomas W. Mücke wird nicht nur erzählen, sondern auch singen. Die Dia-Ton-Show ist am Freitag, 24. März, um 19 Uhr im Mügelner Ratssaal zu erleben. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 8 Euro und an der Abendkasse 10 Euro. Neben tollen Bildern und Erzählungen gibt es Häppchen aus dem Grünen Laden. Kartenvorbestellungen sind in der Stadtbibliothek unter Tel.034362 41012 möglich. (DA/je)

zur Startseite