DHfK – dicke da! Leipzigs Handballer gewinnen gegen Gummersbach. Das Thema des Tages ist jedoch ein anderes.

Das ist mal eine Personalrotation. Michael Biegler, Noch-Bundestrainer der Frauen, wird in Leipzig Nachfolger von Christian Prokop, dem neuen Männer-Bundestrainer. © dpa

Offiziell ist nichts, noch nicht – die Lage aber eindeutig. Der neue Trainer von Leipzigs Bundesliga-Handballern heißt aller Voraussicht nach Michael Biegler. Der SC DHfK will den Nachfolger von Christian Prokop, der bereits in Personalunion die Nationalmannschaft trainiert und ab Sommer komplett zum Verband wechselt, am Dienstagmittag präsentieren.

Dass Wunschkandidat Biegler sein Amt am 1. Januar 2018 antritt, wollen die Verantwortlichen am Montag jedenfalls weder bestätigen noch dementieren. Ihre Osterbotschaft beim Heimspiel gegen den VfL Gummersbach ist eine andere: Seht her, auch die unglückliche Niederlage in der Vorwoche bei der Pokalendrunde gegen Kiel haut uns nicht um, in der Liga gewinnen wir munter weiter! Ganz nach dem Schlachtruf der Fans: DHfK – dicke da!

Und wie: Dieses hart erkämpfte und am Ende dann doch noch knappe 27:25 (17:12) gegen die traditionsreichen und mit drei deutschen Europameistern besetzten Gäste ist ein echtes Ausrufezeichen im Kampf um den sechsten Platz. Der könnte schließlich abhängig vom Europapokal-Abschneiden anderer Bundesligisten in dieser Saison in der nächsten für einen internationalen Startplatz reichen. Auch darüber möchte bei den Leipzigern so recht keiner reden.

Also tut dies der Gummersbacher Trainer Sead Hasanefendic, der 2009 bis 2011 dreimal hintereinander mit dem VfL den Europapokal gewann, jetzt aber gegen den Abstieg spielt – und Leipzig als Beispiel für eine erfolgreiche Zukunft nennt. „Der SC DHfK macht es vor, was Erfolge bewirken. Vor zwei Jahren noch hätte sich Leipzig keine so guten und teuren Spieler leisten können. Aber Siege bringen Zuschauer und Sponsoren. Die Krönung war die Teilnahme am Final Four im DHB-Pokal“, sagt er.

Derart chancenlos wie über weite Strecken des Spiels hat er seine Mannschaft in Leipzig jedoch sicher nicht erwartet. Zur Halbzeit liegen die Gastgeber mit 17:12 vorn, und in der 42. Minute steht es 23:17. Doch dann holt Gummersbach Tor um Tor auf, gleicht in der 50. Minute zum 23:23 aus und geht sogar in Führung, während die Leipziger einen Siebenmeter verwerfen. Vor rund 4 300 Zuschauern entwickelt sich eine packende Schlussphase – mit dem besseren Ende für den SC DHfK.

Anschließend gibt der Hallensprecher die Vertragsverlängerungen bis 2020 von Rückraumspieler Niclas Pieczkowski sowie Kreisläufer Alen Milosevic bekannt – und sagt zum Thema Biegler: kein Wort.

Der Noch-Frauen-Bundestrainer und gute Freund von DHfK-Aufsichtsrat Stefan Kretzschmar hat ja eigentlich schon im Sommer kommen sollen. Doch weil im Dezember die WM in Deutschland stattfindet, gibt der Verband den 56-Jährigen für eine Doppelfunktion nicht frei. Bis zum Amtsantritt übernimmt daher wohl von Co-Trainer André Haber. (mit dpa)

zur Startseite