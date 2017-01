DGB-Chef sagt Sachsens Waggonbauern Hilfe zu Reiner Hoffmann sieht beim Besuch von Bombardier in Bautzen auch die Bahn am Zug.

Bombardier-Mitarbeiter protestieren in Bautzen gegen den geplanten Stellenabbau bei Bombardier. © dpa

Die um ihre Jobs bangenden Waggonbauer in Sachsen bekommen Hilfe vom höchstrangigen deutschen Gewerkschafter. DGB-Vorsitzender Reiner Hoffmann versicherte die Beschäftigten am Donnerstag beim Besuch des Bautzner Werks seiner Unterstützung. Parallel zum eingeforderten Zukunftskonzept des Konzerns wollten DGB, IG Metall und Beschäftigte eigene Ideen vorlegen. „Das Problem: Die Entscheidungen fallen nicht in Sachsen oder Berlin, sondern am Sitz in Kanada“, sagte Hoffmann. Und: „Auch die Deutsche Bahn ist in der Verantwortung und muss mit Aufträgen ihren Beitrag leisten.“

Olivier Höbel, IG-Metall-Chef von Sachsen, Berlin und Brandenburg, zeigte sich dankbar für das Signal der Zentrale. Auch nach dem Spitzentreffen bei Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) und der vagen Zusage des Konzerns, dass kein deutscher Standort geschlossen werde, bestehe die Sorge um die 1200 und 1 600 Jobs in Bautzen und Görlitz fort. Die Belegschaften würden um jeden Arbeitsplatz kämpfen. „Wir reichen dem Konzern die Hand, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern“, so Höbel. „Aber das geht nur mit der Belegschaft.“ Der Konzern will in der Zugsparte weltweit 5 000 der 40 000 Stellen streichen. In Bautzen werden Straßenbahnen und in Görlitz Doppelstockwaggons gebaut.

Hoffmann besuchte im Anschluss das Werk von Wacker Chemie in Nünchritz und sprach am Abend beim Neujahrsempfang des DGB Sachsen. Dort forderte Landeschefin Iris Kloppich einen Kurswechsel bei der Rente. Wer ein Leben lang gearbeitet habe, dürfe im Alter nicht arm sein, so Kloppich. Ferner müsse der Lohnrückstand zum Westen von monatlich im Schnitt 900 Euro verschwinden. Dazu brauche es höhere Tarifbindung als die derzeit 16 Prozent.

