DFB-Pokaltermine stehen fest

Dynamo Dresden tritt am 12. August um 15.30 Uhr auswärts bei TuS Koblenz an. © Robert Michael

Das Erstrunden-Duell im DFB-Pokal zwischen Drittligist Chemnitzer FC und dem deutschen Meister FC Bayern München findet am 12. August statt. Nach der genauen Terminierung durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) am Dienstag wird die Partie in der community4you-Arena um 15.30 Uhr angepfiffen. Zweitligist Dynamo Dresden tritt am 12. August auch um 15.30 Uhr auswärts bei TuS Koblenz an. Rot-Weiß Erfurt bestreitet sein Heimspiel gegen Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim um 18.30 Uhr.

Am Sonntag, den 13. August (15.30 Uhr), greift der Meisterschafts-Zweite RB Leipzig beim Verbandsliga-Aufsteiger Sportfreunde Dorfmerkingen ins Geschehen ein. Um 18.30 Uhr spielen Zweitligist FC Erzgebirge Aue beim SV Wehen Wiesbaden und Drittligist 1. FC Magdeburg zu Hause gegen den FC Augsburg.

Drittligist FC Hansa Rostock bestreitet mit der Montagspartie (14. August) gegen Bundesligist Hertha BSC das letzte Spiel der ersten Runde. Es wird ab 20.45 Uhr live von der ARD übertragen. Die Runde mit 64 Mannschaften findet vom 11. August bis 14. August statt. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt sämtliche Spiele live. (dpa)

Alle Spiele der ersten Runde

