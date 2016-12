DFB erlaubt im Pokal vierten Wechsel Der Deutsche Fußball-Bund erhöht die Zahl – aber bloß, wenn es Verlängerung gibt.

Mini-Revolution beim Deutschen Fußball-Bund: Ab sofort dürfen die Mannschaften im DFB-Pokal einen vierten Spieler einwechseln – falls das Spiel in die Verlängerung geht. Einem entsprechenden Pilot-Antrag des DFB stimmte am Freitag das für Regeln zuständige International Football Association Board des Weltverbandes zu. Die Regel gilt zunächst für den laufenden und den nächsten Wettbewerb bei Frauen und Männern. Mit der vierten Einwechslung setzt sich letztlich eine stetige Entwicklung fort. 1967 durfte im Fußball erstmals ein verletzter Spieler pro Mannschaft ersetzt werden. Ab 1968 konnten zwei Akteure ausgewechselt werden, seit 1995 drei Spieler.

Derweil verabschiedete das DFB-Präsidium den Rahmenterminkalender für die Saison 2017/2018. Als Erstes beginnt die 3. Liga am 21. Juli 2017. Eine Woche später folgt die 2. Bundesliga. Die Bundesliga startet am 18. August 2017 in ihre neue Spielzeit. Die drei Profiligen enden am Wochenende 12./13. Mai 2018. Zwischen 17. und 22. Mai 2018 finden die Relegationsspiele zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga sowie 2. Bundesliga und 3. Liga statt. Der DFB-Pokal startet am 11. August 2017 und endet am 19. Mai 2018 mit dem Finale im Berliner Olympiastadion.

Schließlich gab der DFB auch noch die Orte für die WM-Qualifikation bekannt. Der Weltmeister gibt sich noch in Nürnberg, Stuttgart und Kaiserslautern die Ehre. Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw bestreitet ihr nächstes Heimspiel auf dem Weg zur Endrunde 2018 am 10. Juni 2017 in Nürnberg gegen San Marino. Nach dem Konföderationenpokal vom 17. Juni bis 2. Juli 2017 in Russland stehen Heimspiele am 4. September in Stuttgart gegen Norwegen und zum Abschluss am 8. Oktober in Kaiserslautern gegen Aserbaidschan an. Der Auftakt findet am 22. März 2017 mit dem Klassiker gegen England in Dortmund statt. Alle Heimländerspiele beginnen 20.45 Uhr. (sid)

