Dewog-Haus öffnet seine Türen

Das DEWOG-Haus in Niesky während der Sanierung im April 2016. Mittlerweile sind die Arbeiten abgeschlossen. © jens trenkler

Bevor am 1. April die ersten Mieter in das sanierte Dewog-Haus in Niesky einziehen, lädt die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Neugierige am 23. Februar zu einem Tag der offenen Tür ein. Zwischen 14 und 17 Uhr gibt es dann exklusive Einblicke in den ersten Teil des Gebäudes, welches in den Jahren 1930 und 1931 gebaut worden ist. Vermietet sind die acht fertigen Wohnungen zwar schon. Dennoch rechnet der Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft damit, dass die Veranstaltung Interessierte anlockt. „Auch viele Menschen, die dort früher einmal gewohnt haben, interessiert das“, sagt Wilhelm Fischer.

Der zweite Teil des Gebäudes mit den in Niesky so seltenen Laubengängen soll erst zu einem späteren Zeitpunkt fertig werden. Die derzeitige Konstruktion soll übrigens durch eine neue und großzügigere ersetzt werden. Das Dewog-Haus ist das größte Sanierungsprojekt der Wohnungsbaugesellschaft, die der Stadt Niesky gehört. Der Name des Hauses geht auf die Deutsche Wohnungsfürsorge A.-G. für Beamte, Angestellte und Arbeiter zurück. Gegründet worden ist die Dewog im Jahr 1924 durch den Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund. (SZ)

