Deutschunterricht als Lebenshilfe

Melanie Manthey lehrt Flüchtlingen in Pirnas Internationalem Begegnungszentrum ehrenamtlich Deutsch – und erklärt ganz nebenbei das hiesige Gesundheitssystem.

Wofür ist der Hausarzt zuständig und was hat es eigentlich mit dieser ominösen Überweisung auf sich, wenn man zu einem anderen Arzt möchte? Als ehrenamtliche Deutschlehrerin für Flüchtlinge muss Melanie Manthey in ihrem Unterricht nicht nur schwierige neue Worte erklären, sondern ist immer auch Helferin bei den kleinen Tücken des Alltags in Deutschland. Als das Thema Arztbesuch durch ist, geht es um die Uhrzeit. Wie um Himmels Willen erklärt man Geisterstunde? Gibt es überhaupt etwas Vergleichbares in den unterschiedlichen Kulturen, aus denen die Flüchtlinge kommen, die in Melanie Mantheys Deutschstunde sitzen?

Es entspinnt sich ein munteres Gespräch, erstaunlich, wie gut einige der Flüchtlinge schon Deutsch sprechen. Ein junges Mädchen springt als Dolmetscherin für ihre Eltern ein, als diese überhaupt nicht mehr weiter wissen. Sie geht seit August in Pirna zur Schule – und beherrscht die Sprache schon fast so, als hätte sie immer hier gelebt. „Die Kinder lernen wahnsinnig schnell“, sagt Imke Günther von der AG Asylsuchende Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. „Deshalb müssen sie in den Familien auch viele Erledigungen übernehmen und ihre Eltern unterstützen.“

Dass die AG Asylsuchende in der Langen Straße in Pirna ein internationales Begegnungszentrum aufgebaut hat und dort für Geflüchtete unter anderem Deutschkurse mit zwei ehrenamtlichen Lehrerinnen, Hausaufgabenhilfe, eine Rechtsberatung und einen wöchentlichen Frauentreff anbietet, ist gar nicht so bekannt in der Stadt. „Es könnte noch viel mehr Begegnungen hier geben“, sagt Imke Günther. „Beim Frauenfrühstück zum Beispiel sind noch viel zu wenige Pirnaerinnen dabei.“ Für die Asylsuchenden hingegen ist das Begegnungszentrum inzwischen eine feste Größe, die kostenfreien Angebote werden sehr gut genutzt, ebenso wie die von der AG betriebene Fahrradwerkstatt auf dem Sonnenstein sehr beliebt ist. „Aber wir sind ein offener Treff, die Pirnaer sind hier willkommen, um mit den Menschen, die bei uns Asyl suchen, ins Gespräch zu kommen.“ Das ist Imke Günther wichtig, gerade in Zeiten besonders großer Verunsicherung auf beiden Seiten.

Begegnungszentrum bietet Halt

Viele der Familien, die man im Begegnungszentrum trifft, sind noch mitten im Asylverfahren, sie schauen von Tag zu Tag, wie es für sie weitergeht, ob sie bleiben können, weiterziehen oder gar in ihr Land zurück müssen. „Das Ankommen in Deutschland ist nichts Statisches“, weiß Imke Günther. Entsprechend fragil ist oft die familiäre Situation, ein gewisser Halt, wie ihn das Begegnungszentrum bietet, ist dann sehr wichtig. Ratsuchende kommen nicht nur aus Pirnaer Flüchtlingsfamilien, sondern regelmäßig auch aus den umliegenden Gemeinden, wo es ein vergleichbares Angebot nicht gibt.

Dass das Begegnungszentrum überhaupt existiert, ist vor allem der ehrenamtlichen Initiative zweier Frauen zu verdanken: Imke Günther und Marianne Thum, die das Projekt heute leitet. Mitte 2015, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle, wagten sie den Versuch, Fördermittel für das Projekt zu beantragen: „Im Februar 2016 kam dann völlig überraschend die Bewilligung, und dann musste es plötzlich ganz schnell losgehen“, beschreibt Marianne Thum die Anfangsphase. Auch für das kommende Jahr hofft die AG auf Förderung, um das Begegnungszentrum weiterführen zu können. Fördergeld allein reicht aber nicht, es wird jederzeit Hilfe benötigt, und auch für Spenden ist die AG dankbar – zum Beispiel in Form von Fahrrädern und Helmen für die Fahrradwerkstatt.

