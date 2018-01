Deutschlands jüngste Gewerkschafts-Chefin

Die Gewerkschaften in der Oberlausitz sollen wieder mutiger und selbstbewusster werden, sagt Dana Dubil. Seit Kurzem ist sie Regionalgeschäftsführerein des Deutschen Gewerkschaftsbundes in der Oberlausitz. Foto: SZ/Uwe Soeder © Uwe Soeder

Region. Der Termin am Vormittag im Schmochtitzer Bischof-Benno-Haus klingt noch nach. In Gedanken ist Dana Dubil aber schon fast beim nächsten Treffen. Die Linkspartei hat Vereine, Verbände und Gewerkschaften nach Görlitz eingeladen, um über den Umgang mit dem zweitägigen Neonazi-Treffen in Ostritz im April zu beraten. „Ich bin derzeit bei meiner Kennenlern-Runde“, sagt die neue DGB-Chefin in Ostsachsen. Mit 33 Jahren ist sie Deutschlands jüngste Regionalgeschäftsführerin.

Dana Dubil hat sich mit diesem Schritt weit in eine Männerdomäne hineingewagt. „Von den knapp 60 Regionalgeschäftsführern sind deutschlandweit gerade mal ein Drittel Frauen. Eigentlich braucht es mehr Mutige“, sagt die Kodersdorferin. Allerdings hat die zweifache Mutter ihr Gewerkschaftshandwerk unter Männern gelernt und perfekt ihre Hausaufgaben erledigt. Während ihres Studiums der Öffentlichen Wirtschaft an der Berufsakademie Bautzen nach Oberschulabschluss und Beruflichem Gymnasium war die IG Metall ihr Praxispartner. Die Gewerkschaft vertritt unter anderem so handfeste Branchen wie Metall und Elektro, Stahl, Holz und Kunststoff.

Zu Problemen nicht schweigen

„Schweres Geschäft“, nennt es Dana Dubil, und lässt sich nicht aus der Fassung bringen. Manchem Unternehmer aus der Region saß sie bei Tarifverhandlungen gegenüber, manche von ihnen fühlten sich gar von der Gewerkschafterin auf Grund ihres Alters leicht provoziert. „Ich diskutiere oft breit und lang, um den anderen von unserer Position zu überzeugen. Da es immer darum geht, für die Kollegen etwas herauszuholen, habe ich mir in solchen Fällen gestandene Betriebsräte an den Tisch geholt“, sagt die DGB-Chefin. Auch Beobachtungsgabe und Diplomatie gehören dazu.

Das kleine Einmaleins der Arbeitnehmervertretung hat Dana Dubil nach dem Studium 2007 an der Akademie der Arbeit in Frankfurt (Main) gelernt. Elf Monate verbringt sie dort mit 40 anderen Gewerkschaftern aus ganz Deutschland bei der Geschichte der Gewerkschaftsbewegung, Seminaren zum Rechtsstaat, der Entwicklung der Sozialpolitik und bei Wirtschafts- und Kommunikationswissenschaft. „Diese Zeit hat meinen Horizont erweitert“, sagt sie rückblickend.

Ihre Zeit an der Akademie veränderte auch ihren Blick auf die Heimat. „Erst wenn man weggeht, sieht man, wie viele Mauern man einreißen muss. Viele Menschen, die wir dringend bräuchten, sind von hier fortgegangen. Zupackend statt lamentierend verharrend würde sie gern die Region sehen. Deshalb stellt sich für Dana Dubil nach ihrem Wanderjahr im Anschluss an die Akademie zu unterschiedlichen IG-Metall-Stationen auch gar nicht die Frage, ob sie in der Ferne bleibt. „Mein Ziel ist es, hier etwas zu bewegen“.

Selbstbewusster auftreten

Mit diesem Credo will sie nun auch als neue DGB-Chefin in Ostsachsen „frischen Wind in gewachsene Strukturen“ bringen. „Wir müssen das Selbstbewusstsein der Gewerkschafter aufbauen. Die Kollegen draußen in den Betrieben sind oft desillusioniert, dabei können doch gerade sie in Zeiten des Fachkräftemangel alles dafür machen, um ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern.“ Dabei sieht sie die Gewerkschaft als Partner der Unternehmen. Es sei eine Chance, die Beschäftigten mitzunehmen – für die Leistungsfähigkeit eines Betriebes.

Eine Tür klappt, eine Kollegin bringt einen Brief. Dana Dubil sitzt im Gewerkschaftshaus im Erdgeschoss. „Der DGB ist das Dach für acht Gewerkschaften. Meine Aufgabe ist jetzt nicht mehr die Arbeit vor Ort, sondern zum Beispiel Gespräche auf politischer Ebene zu führen“, sagt die 33-Jährige. Das ist nötiger denn je: Aktuell braucht es nach einem möglichen Aus des Siemens-Turbinenwerks Görlitz, Sparplänen beim Bombardier-Waggonbau in Görlitz und der Insolvenz des Waggonbaus Niesky einen Plan B für die Lausitz.

Dieses Szenario bewegt die Menschen in der Region sehr. „Es passiert immer häufiger, dass hier jemand in der Tür steht und fragt, wie er Gewerkschaftsmitglied werden kann. Die IG Metall zum Beispiel toppt Jahr für Jahr die Neuaufnahmen“, sagt Dana Dubil. „Jünger, offener und kämpferischer“ sieht sie den DGB der Zukunft. Eine weitere große Aufgabe sei die politische Bildung. Dafür würden sie und ihre Kollegen derzeit auch um das Arbeitnehmerfreistellungsgesetz in Sachsen kämpfen. Bisher haben Arbeitnehmer im Freistaat keinen gesetzlichen Anspruch auf eine bezahlte Freistellung zu Bildungszwecken. Profitieren könnten davon unter anderem auch Sportvereine oder Freiwillige Feuerwehren. Der sächsische Landtag muss sein „Ja“ dafür geben.

Auf ihrer Liste für 2018 steht noch ein gutes Dutzend weiterer Punkte für die Region. Doch jetzt geht’s erstmal nach Görlitz, um zu diskutieren, wie man den Neonazis in Ostritz die Stirn bieten kann.

