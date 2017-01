Deutschlands bester Campingplatz Tausende Urlauber haben über die schönsten Anlagen in Europa abgestimmt: Ganz vorn dabei ist die Lux-Oase Kleinröhrsdorf.

Thomas und Dagmar Lux führen Deutschlands beliebtesten Camping-Platz in Kleinröhrsdorf. © Matthias Schumann

Top-Noten für die Lux-Oase: Der Camping- und Freizeitpark in Kleinröhrsdorf zählt zu den besten Anlagen in Europa. Das hat das Online-Portal camping.info bei seiner jährlichen Umfrage ermittelt. Fast 60 0000 Urlauber gaben dabei ihre Bewertung ab. Nach ihrem Urteil ist die Lux-Oase die Nummer vier in Europa – und in Deutschland die Nummer eins.

Gegründet wurde die Anlage vor 20 Jahren von Dagmar und Thomas Lux. Der 7,2 Hektar große Campingplatz liegt am kleinen Wallrodaer Stausee und bietet sich besonders zum Wandern und Entspannen an. Auch die Nähe zur Landeshauptstadt Dresden ist ein Pluspunkt. 2016 wurde ein eigener Bewegungsbereich für Hunde in Betrieb genommen. Ab der Saison 2017 bieten die Betreiber auch XXL-Stellplätze mit einer Größe von 200 Quadratmetern an. – Der „Camping.Info Award“wird in diesem Jahr zum sechsten Mal als Publikumspreis vergeben. „Ins Ranking fließen ausschließlich die Bewertungen der Gäste ein. Es zählt also nur die Kundenzufriedenheit“, sagt Erwin Oberascher, der Gründer und Geschäftsführer von Camping.Info. Daher hätten auch kleinere, aber besonders engagierte Betriebe gute Chancen in die Top 100 zu kommen und „als Geheimtipp“ entdeckt zu werden. Stolz ist Oberascher auf die eigens entwickelte Berechnungsformel, die der Auswertung zugrunde liegt. Sie soll verhindern, dass es zu einer Manipulation der Ergebnisse kommt.

Weitere sächsische Plätze unter den Top 100

Unter die Top 100 haben es neben der Lux-Oase drei weitere sächsische Campingplätze geschafft: Europas Nummer 31 ist die Anlage Caravan Camping Sächsische Schweiz im Kurort Gohrisch, die bei Kletterern beliebt ist. Auf Rang 46 liegt der Platz See-Camping Zittauer Gebirge in Olbersdorf. Er erhält zudem die Bestwertung für Freizeit und Kinder bis 18 Jahre. Auf Rang 74 ist der Campingplatz Silberbach in Bad Schlema zu finden. Seine Stärke ist ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der Europasieger selbst kommt aus Österreich: Camping Grubhof aus St. Martin bei Lofer. Etwa 90 000 Übernachtungen gab es hier im letzten Jahr. (SZ)

