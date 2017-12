Deutschlands bekanntester Raucher ist tot

Raucher Friedhelm Adolfs ist tot. © dpa

Düsseldorf. Raucher Friedhelm Adolfs, der mit seinem Mietrechtsstreit jahrelang für Schlagzeilen sorgte, ist tot. Das sagte sein enger Freund Ferry Weber am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Er habe Adolfs angerufen und dann an dessen Anschluss von Adolfs‘ Lebensgefährtin erfahren, dass der 79-jährige Düsseldorfer einen Herzstillstand erlitten habe und in einer Klinik am Montag gestorben sei. Adolfs‘ Anwalt Martin Lauppe-Assmann bestätigte dies. Zuerst hatte das Portal „Der Westen“ berichtet. Adolfs‘ Vermieterin hatte jahrelang versucht, den Raucher aus der Wohnung in Düsseldorf zu werfen, weil er die Nachbarn in dem Mehrparteienhaus unzumutbar belästigt und ihre Gesundheit gefährdet habe. (dpa)

