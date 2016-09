Deutschlands Auto-Cross-Elite fährt am Matschenberg

An diesem Wochenende geht es auf der Strecke am Matschenberg rund. © Archivfoto: Christian Kluge

Motorsport. Rund 140 Teams erwartet der Motorsportclub Oberlausitzer Bergland an diesem Wochenende zu den Auto-Cross-Rennen auf der Strecke am Matschenberg in Weigsdorf-Köblitz. Ausgetragen werden Läufe zur Deutschen Meisterschaft sowie zum Lausitz-Pokal. Eine große Videowand sorgt dafür, dass Zuschauer auch das Geschehen im hinteren Bereich des Rundkurses verfolgen können, der von den Besucherplätzen nicht einzusehen ist.

Am Sonnabend beginnen um 7.35 Uhr das freie und das Zeittraining. Nachmittags finden dann Qualifikations- und Vorläufe statt, ebenso am Sonntag ab 7.30 Uhr. Es folgen um 12.30 Uhr die Fahrervorstellung, am Sonntagnachmittag die Finals und gegen 18.30 Uhr die Siegerehrung. Neben spannenden Rennen gibt es am Wochenende einen weiteren Höhepunkt. Der neue Streckensprecher wird vorgestellt. Lothar Eich, der diese Aufgabe 20 Jahre lang inne hatte, wird verabschiedet. Der Motorsportclub hat sich einiges einfallen lassen, um seine Verdienste zu würdigen. (SZ/ks)

Tickets für das ganze Wochenende kosten zwölf, ermäßigt zehn Euro. Tageskarten für Sonnabend sind für acht, ermäßigt sechs Euro zu haben. Am Sonntag zahlen Besucher zehn, ermäßigt acht Euro. Inbegriffen ist stets der Eintritt ins Fahrerlager. Das Parken kostet zwei Euro.

zur Startseite