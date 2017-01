Deutschland trägt in EU die größte Asyllast

In Deutschland haben in den ersten drei Quartalen 2016 mehr Menschen offiziell Zuflucht gesucht als in der übrigen EU zusammen. Von den 987 920 Asylanträgen (Erst- und Folgeanträge), die von Januar bis September in der EU gestellt wurden, entfielen nach Daten des EU-Statistikamtes Eurostat 612 425 Anträge und damit rund zwei Drittel auf Deutschland. Die Zahl der Anträge ist nicht gleichzusetzen mit der Zahl der Menschen, die als Migranten nach Deutschland gekommen sind.

Die wenigsten Menschen stellten in der Slowakei einen Antrag, hier waren es laut Eurostat in den ersten drei Quartalen 2016 nur insgesamt 95. Ebenfalls sehr wenige stellten Anträge in den baltischen Ländern.

In Deutschland gab es im selben Zeitraum auch die meisten Asylentscheidungen. In erster Instanz wurde 420 080 Mal über die Gewährung von Asyl entschieden, gegenüber 755 770 erstinstanzlichen Entscheidungen in der EU insgesamt. Positiv waren in Deutschland gut zwei Drittel, nämlich 293 295 Entscheidungen. In der gesamten EU gab es 458 855 positive Entscheidungen, was mehr als der Hälfte, aber weniger als zwei Dritteln der getroffenen Entscheidungen entspricht. (epd)

