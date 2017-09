Tennis Deutschland schlägt auf dem Pfaffenberg auf Spieler von Bayern bis Schleswig-Holstein starteten beim 18. Bernd-Hoyer-Gedenkturnier in Waldheim und Döbeln.

© Symbolfoto: dpa

Es ist Tradition, dass die Waldheimer jeweils im Herbst mit einer Turnierserie an ihren ehemaligen Vereinskameraden Bernd Hoyer erinnern. Und so kämpften bei der diesjährigen Auflage insgesamt 55 Tennisspieler aus ganz Deutschland bei diesem DTB-Turnier der Kategorie S5 um Ranglisten- und Leistungsklassenpunkte. Oder sie wollten einfach nur nette Turnieratmosphäre genießen.

Es waren nicht ganz die Teilnehmerzahlen der vergangenen Jahre. Viele frühere Stammgäste hatten wohl noch die wetterbedingte Turnierabsage des vergangenen Jahres im Hinterkopf.

Volles Turnierprogramm

Sechs offizielle Wettbewerbe sowie eine Mixed-Konkurrenz unter Flutlicht standen auf dem Programm und wurden von Turnierchef Eric Euchler souverän geleitet.

Im Feld der Damen 30 war Eveline Schmidt (TC Bad Weißer Hirsch Dresden) der Konkurrenz extrem überlegen und siegte souverän. Susanne Noack und Maria Euchler vom 1. TC Waldheim belegten die Plätze zwei und drei. Aus zwei Dreiergruppen der Damen 50 gingen Christiane Damm (1.TC Waldheim) und Cornelia Brochardt (TC Rot-Weiß 67 Rudolstadt) als Siegerinnen hervor. Die Thüringerin konnte zum Finale nicht mehr antreten, sodass der Sieg in der Zschopaustadt blieb.

Bei den Herren 40 schlug Steffen Hage (RC Sport Leipzig) seinen an Nummer 2 gesetzten Clubkameraden Alexander Meißner bereits in Runde eins im Match-Tie-Break 10:8. Im Halbfinale war aber dann gegen Jan-Peter Kummerow (Bad Weißer Hirsch Dresden) mit 4:6, 6:0, 7:10 Endstation. Der topgesetzte Robert Freidhof (Leipziger TC 1990) wackelte nur in der ersten Runde gegen Jan Luderer (Chemnitzer TC), setzte sich aber danach gegen Volker Falck (TC Rot-Weiß Zwickau) 6:1, 6:1 und im Finale gegen Kummerow 6:2, 6:2 zum Turniergewinn durch.

Bei den Herren 50 sorgte Frank-Ludwig Vetters (HCT Südost Leipzig) als ungesetzter Spieler gleich für zwei Überraschungen. Erst schlug er den zweitgesetzten Hartmut Briese (TC 06 Plauen) und danach im Halbfinale die Nummer 3 des Turniers, Andreas Naumann (Chemnitzer TC Küchwald) nach großer Aufholjagd 6:7, 7:5, 10:7. Im Finale gegen Ernst Schneider (1. TC Waldheim), der im vielleicht vorweggenommen Endspiel Ralph Strübing (Ratzeburger TC) 6:1, 6:3 bezwang, war die Kraft von Vetters beim 0:6, 0:6 am Ende.

In den Gruppenspielen der bei den Herren 60 waren Michael Leiniger (TSV Feucht) vor Ulrich Matschke (TC Rot-Weiß Dessau) und Thilo Wutzler (TC Bad Weißer Hirsch Dresden) vor Jürgen Kodantke (1.TC Waldheim) die Sieger. Wutzler ließ dem Bayern dann beim 6:2, 6:1 keine Chance. Ein rein sächsisches Halbfinale gab es bei den Herren 65. Czeslaw Spiewak (Meißner TC) besiegte Frank Liebich (1. TC Waldheim) 7:5, 6:0 und Eberhardt Rudolph (TC Bad Weißer Hirsch) Jürgen Völkel (TC Blau-Gelb Görlitz) 6:0, 6:3. Im Finale gewann Spiewak gegen Rudolph 6:2 und 6:4.

In der inoffiziellen, aber besonderen Konkurrenz des Turniers, dem Flutlicht-Mixed, wollten elf Paarungen den Sieg. Der finale Matchball wurde dabei um 0.05 Uhr verwandelt. In Kurzsätzen mit jeweils Start bei 2:2 wurde non-stop gespielt. Die Halbfinals bestritten Noack/Wutzler als Tochter-Vater-Paarung gegen das Ehepaar Strübing sowie Maria Euchler/Falck gegen Ines Graeber/Ernst Schneider. Im Finale hatten dann Noack/Wutzler gegen Graeber/Schneider mehr Kraft oder die besseren Nerven beim 6:4, 3:6, 10:1 und durch Susanne Noack gab es damit nach den Einzelerfolgen von Christiane Damm und Ernst Schneider noch einen halben Sieg für die Gastgeber. (DA/csc)

