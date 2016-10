Deutschland ist nicht rechtsradikaler geworden Wissenschaftler haben das Weltbild der Deutschen ergründet. Im Café Courage wurde darüber diskutiert.

Zum Couchgespräch hatten der Soziologe Johannes Kiess (von links), Franz Hammer vom Kulturbüro Sachsen, Sophie Spitzner und Tom Zimmermann vom Verein Treibhaus Platz genommen. © privat

Eine Stehlampe, gemütliche Sitzmöbel – ein bisschen erinnerte das Café Courage am Donnerstag an ein Wohnzimmer. Beim ersten „politischen Couchgespräch“ des Vereins Treibhaus hatte unter anderem der Politwissenschaftler und Soziologe Johannes Kiess Platz genommen. Er hatte im Auftrag der Uni Leipzig an einer Studie mitgearbeitet, die sich den Einstellungen in der Mitte der Gesellschaft widmet. Genauer gesagt den rechtsextremen Einstellungen. Das sind per Definition solche, die eine Ungleichwertigkeitsgedanken in sich tragen: Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit, Sozialdarwinismus, übersteigerter Nationalismus oder sogar die Befürwortung einer rechtsextremen Diktatur. Und diese Einstellungen gibt es durch alle Bevölkerungsschichten – selbst Wähler der Linken und der Grünen sind davon nicht ausgenommen. Rund 20 Prozent der Deutschen sind laut der Studie ausländerfeindlich eingestellt, ganz besonders stark die jüngeren Leute im Osten. Die gute Nachricht: Auch wenn der Eindruck ein anderer ist, auch im turbulenten Jahr 2015 haben die rechtsextremen Einstellungen nicht zugenommen. Aber, so das Fazit des Wissenschaftlers, es ist eine Radikalisierung und Polarisierung erfolgt. So lehnen jetzt mehr Leute Gewalt ab und haben größeres Vertrauen in die demokratischen Institutionen. Auf der anderen Seite tendierten kleiner Bevölkerungsgruppen deutlich mehr zu Gewalt. „Die Rechtsextremen haben in der AFD eine neue Heimat gefunden“, so Kiess.

Leute, die die AFD wählen, waren im vergangenen Jahr weniger gebildet als 2014. Obwohl die Partei ein neoliberales Konzept fahre, das die Besserverdienenden bevorteilt, so Kiess. Die Frage sei, wann die AFD auf einen Kurs wie die Front National in Frankreich einschwenkt, die ihren Wählern soziale Wohltaten verspricht. „Die AFD müsste das ja nicht umsetzen. Sie braucht das nur fordern. Deshalb müssen die anderen Parteien diese Punkte besetzen“, so Kiess. Es sei wichtig, die Diskurshoheit wiederzugewinnen, die die AFD an sich gerissen hat.

Werner Busch, ehemals Stadtrat der Linken, sieht die Sache pragmatisch. „Pegida erzählt Märchen. Wir haben keine Islamisierung. Die Arbeitslosigkeit liegt bei sieben Prozent. Wer Arbeit haben will, bekommt sie auch. Wir argumentieren nur zu wenig nach außen.“

